Image caption Theresa May wnaeth gloi'r ddadl o blaid y cynnig

Mae Mesur Ymadael yr Undeb Ewropeaidd wedi cael ei drechu yn Nhŷ'r Cyffredin am y trydydd tro, er nad oedd hon yn bleidlais ystyrlon.

Roedd maint y golled yn agosach na'r ddwy bleidlais flaenorol - 286 o blaid a 344 yn erbyn - mwyafrif o 58.

Pleidleisio ar y cytundeb yn unig oedd yr aelodau - yn hytrach na'r mesur cyfan oedd yn cynnwys y datganiad gwleidyddol - ac felly fe fyddai angen pleidlais arall ar y mesur cyflawn.

Mae'r golled yn golygu y bydd dyddiad gadael yr UE yn digwydd ar 12 Ebrill fel mae pethau'n sefyll, a hynny heb gytundeb.

Pe byddai'r llywodraeth wedi ennill y bleidlais, fe fyddai'r dyddiad hwnnw wedi ei ymestyn hyd 22 Mai.

Mae'r dyfodol felly yn aneglur gan fod ASau wedi dangos mewn pleidlais anystyrlon na fyddan nhw'n fodlon gadael heb gytundeb.

Image caption Mae Dominic Raab, a ymddiswyddodd fel Ysgrifennydd Brexit yn hytrach na chefnogi cytundeb Mrs May, bellach wedi newid ei feddwl

Yn ystod y ddadl fore Gwener, fe wnaeth sawl AS ddatgan eu bod am newid eu pleidlais o'r ddwy bleidlais gyntaf ar y mater.

Yn eu plith roedd Dominic Raab, oedd wedi dweud yn gynharach yn y dydd nad oedd am gefnogi'r llywodraeth.

Roedd ambell AS Llafur hefyd wedi dweud eu bod am newid eu meddyliau.

Image caption Liz Saville Roberts AS

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts fod cynnig y bleidlais yn weithred "dwyllodrus gan lywodraeth mewn anobaith".

Ychwanegodd: "Dewch â Phleidlais y Bobl i ni - ein hachubiaeth mewn democratiaeth gyhoeddus."

Ond yn allweddol i'r bleidlais oedd datganiad plaid unoliaethol y DUP o Ogledd Iwerddon. Fe ddywedon nhw yn y senedd na fydden nhw'n cefnogi'r llywodraeth.

Gyda'r nifer o ASau Ceidwadol oedd yn dal yn benderfynol o wrthwynebu cytundeb Theresa May, roedd y cytundeb wedi'i drechu.

Mae disgwyl i'r llywodraeth gyhoeddi beth fydd y camau nesaf yn y broses maes o law, ond mae'r golled yma yn golygu nad yw'r sefyllfa ddim cliriach.