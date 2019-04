Ateb y Galw: Llew Glyn o'r band Gwilym

Image copyright Gwilym Image caption Llew (ar y dde) a gweddill Gwilym yn dathlu eu llwyddiant ysgubol yng Ngwobrau'r Selar eleni

Llew Glyn, un chwarter y band Gwilym, sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddo gael ei enwebu gan Alffa yr wythnos diwethaf.

Ym mis Chwefror, enillodd y band - sydd wedi bod yn chwarae gyda'i gilydd am lai na blwyddyn - bum gwobr yn Ngwobrau'r Selar 2019, gan gynnwys y gwobrau am y band gorau a'r gân orau am eu sengl Catalunya.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Ymweld â fy chwaer fach yn yr ysbyty am y tro cyntaf.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Cheryl Cole.

Image caption Falle mai Cheryl Cole oedd ei henw hi pan oedd Llew yn iau, ond Cheryl ydi hi bellach - ar ôl dau ysgariad, mae hi wedi penderfynu fod cael cyfenw yn ormod o drafferth

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

S'nam byd yn sefyll allan yn syth, ond dwi'n casáu gwneud camgymeriada' mewn gigs!

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Llynedd.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Cnoi fy ngwinadd a deud jôcs gwael.

O archif Ateb y Galw:

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Felinheli - pentra gorau'r byd!

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Hmmm, 'di cael sawl noson anhygoel - ma' Dawns Ryng-Gol Aberystwyth 2018 bendant yn un uchafbwynt!

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Licio chwerthin gormod!

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Nesh i fwynhau darllen Cysgod y Cryman gan Islwyn Ffowc Elis, un o'r llyfrau wnaeth fy ysbrydoli i ddilyn gradd mewn gwleidyddiaeth.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

Ken ac Arthur Rownd a Rownd - ma' nhw i weld fatha bois doniol.

Image copyright S4C Image caption Wel mae Arthur yn sicr yn edrych yn ddoniol...

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Mi fyddwn ni nôl yn y stiwdio dros y Pasg i recordio cân newydd!

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Yfad crât o Carling ar lannau'r Fenai.

Beth yw dy hoff gân a pham?

Ma'n newid bob w'snos - ond ar y funud, Mae'r Dyddiau Gwell i Ddod gan Papur Wal - tiwwwwn a hannar!

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Poppadoms, cyri jalfeezi cyw iâr, a cornetto i orffan!

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Liam Gallagher.

Image copyright Y Selar Image caption Elan Evans oedd un o gyflwynwyr y noson pan enillod Gwilym eu pentwr o wobrau gan gylchgrawn Y Selar

Pwy sydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Elan Evans