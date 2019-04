Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Ydych chi'n credu mewn Tylwyth Teg?

"Dwi'm yn credu yn y tylwyth teg ond maen nhw'n bod" - geiriau yr enwog T H Parry-Williams.

Un arall sy'n mynnu bod 'na dylwyth teg ydi Elen Williams o Uwchmynydd ger Aberdaron. Mae hi'n llwyr gredu eu bod nhw o'n cwmpas ni ymhobman.

"Mae pobl yn credu mewn ysbrydion a 'does 'na neb yn meddwl dim mwy am y peth dyddiau yma, ond pan dwi'n dweud wrth bobl mod i'n gweld ac yn credu yn y tylwyth teg maen nhw'n meddwl mod i o nghof ac yn od!"

