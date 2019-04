Image copyright Getty Images Image caption Mae 20% o'r hysbysebion rhentu yng Nghymru yn datgan na fydd pobl sy'n derbyn budd-dal tai yn cael eu hystyried

Mae mam sengl yn dweud ei bod yn cysgu ar soffa ei rhieni ar ôl methu â rhentu'n breifat am ei bod yn hawlio budd-dal tai.

Mae Christine, 33, yn un o chwe aelod o'i theulu sy'n byw mewn tŷ tair ystafell wely yng Nghaerdydd, ac mae hi'n honni fod y sefyllfa yn ei gwneud yn sâl.

Mae astudiaeth wedi darganfod bod un o bob pum hysbyseb am adeilad i'w rentu yng Nghymru yn datgan na fydd pobl sy'n derbyn budd-dal tai yn cael eu hystyried.

Dywedodd elusen Shelter Cymru bod gwneud hynny yn "enghraifft amlwg o wahaniaethu".

Yn yr astudiaeth ar y cyd rhwng y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol a Shelter, cafodd ei ddarganfod bod 576 o'r 2,780 hysbyseb yng Nghymru gafodd eu hastudio yn dweud na fyddai pobl sy'n derbyn budd-dal tai yn cael eu hystyried.

Fe wnaeth arolwg arall gan Shelter ddarganfod bod un o bob tri pherson sy'n derbyn budd-dal tai yn teimlo bod landlordiaid neu asiantaethau wedi gwahaniaethu yn eu herbyn.

'Neb yn fodlon fy ystyried'

Bu'n rhaid i Christine ffoi o berthynas dreisgar pan oedd hi'n feichiog gyda'i merch, sydd bellach yn saith oed.

Er bod Christine wedi bod ar restr aros Cyngor Caerdydd am dŷ cymdeithasol am dros wyth mlynedd, dyw hi heb dderbyn tŷ addas hyd yma.

Mae hi hefyd â nifer o gyflyrau corfforol a meddyliol, gan gynnwys fibromyalgia, gorbryder ac iselder.

Dywedodd y cyngor bod ganddynt restr aros "hir iawn" am dai cymdeithasol, sy'n rhoi blaenoriaeth i'r rheiny sydd â'r angen mwyaf amdanynt.

Image copyright Getty Images Image caption Dywedodd Shelter Cymru eu bod wedi gweld gwahaniaethu o'r fath ers "nifer o flynyddoedd"

Wedi iddi droi at geisio rhentu'n breifat, dywedodd Christine ei bod wedi cael trafferthion am fod landlordiaid ac asiantaethau yn amharod i'w derbyn fel tenant oherwydd ei bod yn derbyn budd-dal tai.

"Rydw i wedi treulio oriau pob dydd yn cysylltu â phobl a does neb yn fodlon fy ystyried," meddai.

"Dydw i ddim yn 'smygu, rwy'n daclus ac rwy'n talu rhent ar amser.

"Rydw i wedi bod yn cysgu ar y soffa am bum mlynedd, sy'n achosi problemau i fy 'stumog a fy ngwneud yn sâl."

'Mae'n ffiaidd'

Ychwanegodd ei bod wedi dod o hyd i lety i'w rentu ym mis Awst y llynedd a'i bod wedi cael ei derbyn gan yr asiantaeth, ond bod y landlord wedi gwrthod ei derbyn fel tenant oherwydd ei bod ar y budd-dal.

"Mae'n ffiaidd. Mae'n enghraifft o wahaniaethu ac yn stigmateiddio pobl ar fudd-daliadau," meddai.

Dywedodd Jennie Bibbings o Shelter Cymru eu bod wedi gweld gwahaniaethu o'r fath ers "nifer o flynyddoedd".

"Mae'n enghraifft amlwg o wahaniaethu," meddai.

Er nad yw'r mater wedi'i ddatganoli, dywedodd Llywodraeth Cymru ei fod eisiau "gweld diwedd ar hysbysebion sy'n gwahaniaethu yn erbyn tenantiaid ar fudd-daliadau".