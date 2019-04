Mae Cwmni Majestic Bingo wedi dweud y byddan nhw yn cynnal ymchwiliad ar ôl derbyn llythyr gan Gymdeithas yr Iaith yn adrodd cwyn gan aelod o staff y cwmni yn y Clwb yng Nghaernarfon fod un o'r rheolwyr wedi dweud wrth y gweithwyr am beidio siarad Cymraeg gyda'i gilydd.

Mae'r Gymdeithas wedi rhybuddio'r cwmni fod gwharddiad o'r fath yn anghyfreithlon, ac mae nhw wedi anfon cwyn i Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg.

Mae Rheolwr Gyfarwyddwr Majestic Bingo, wedi dweud eu bod yn cynnal ymchwiliad mewnol brys i'r mater, ond fod eu hymholiadau cychwynnol yn awgrymu nad oedd yr honiad yn gywir.

'Ymddygiad annerbyniol'

Yn y llythyr dywed y Gymdeithas fod aelod o staff Apollo Bingo yng Nghaernarfon wedi cwyno wrthyn nhw fod rheolwr newydd y Clwb wedi rhoi gorchymyn na ddylai'r staff siarad Cymraeg hefo'i gilydd yn enwedig petai un o dri aelod newydd, oedd yn ddi-gymraeg, yn bresennol.

Mae'r Gymdeithas wedi anfon cwyn ffurfiol at swyddfa'r Comisiynydd gan ddadlau fod gweithred o'r fath yn anghyfreithlon ac y dylai'r Comisiynydd ymchwilio.

Yn ôl y gweithiwr, sy'n dymuno aros yn ddienw, roedd aelod o'r staff, ar ôl derbyn y gorchymyn i beidio siarad Cymraeg wedi dweud wrth y rheolwr fod pawb sy'n gweithio yno yn siarad Cymraeg a bod y rheolwr wedi ymateb drwy ddweud "I don't care, not when I'm around".

Image caption 'Nid dyma'r unig achos,' medd Selwyn Jones, 'o bobl sydd wedi cael gorchymyn i beidio siarad Cymraeg yn y gweithle'

Dywed Cymdeithas yr Iaith fod ymddygiad o'r fath yn gwbl annerbyniol.

Dywedodd Selwyn Jones wrth y Post Cynta "'Falla bod pobol ddim yn sylweddoli pa mor ddifrifol ydi o, achos yn Mesur yr Iaith Gymraeg 2011 mae'n anghyfreithlon i nadu rhywun rhag siarad Cymraeg.

"Yn anffodus nid hwn ydi'r unig achos sydd wedi bod o bobol yn dweud nad ydyn nhw'n cael siarad Cymraeg yn y gweithle, a dwi'n credu ei bod hi'n bwysig fod pobol yn dallt fod gynnyn nhw'r hawl i siarad Cymraeg.

Ac os oes yna ryw achos lle mae rhywun yn nadu iddyn nhw siarad Cymraeg fe ddylen nhw adrodd yn syth i Gomisiynydd y Gymraeg."

'Angen deall os yn ymwneud â'r gwaith'

Mewn datganiad i'r Post Cynta dywedodd Mark Jepp, Rheolwr Gyfarwyddwr Majestic Bingo, eu bod yn cynnal ymchwiliad mewnol brys i'r mater, ond fod eu hymholiadau cychwynnol yn awgrymu nad oedd yr honiad yn gywir.

"Fydden ni ddim yn gwahardd unrhyw un, boed aelod o staff neu gwsmer rhag siarad Cymraeg," meddai, "ond byddem angen deall unrhyw beth sy'n cael ei ddweud yng nghyd-destun gwaith."

"Mi ddaru ni geisio cysylltu hefo swyddfa'r Comisiynydd dros y Sul i gael ymateb."