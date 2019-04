Image copyright @gpasueast Image caption Difrod i gar yn dilyn y digwyddiad fore Gwener

Mae dyn wedi ei arestio ar amheuaeth o yfed a gyrru yn dilyn gwrthdrawiad ar Bont Tywysog Cymru fore Gwener.

Roedd tair lôn o'r M4 ar gau i'r ddau gyfeiriad am dair awr wedi'r digwyddiad am 06:00.

Fe ddywedodd Heddlu Gwent fod un cerbyd wedi mynd i'r lôn gyferbyn.

Er bod parafeddygon wedi'u galw, ni chafodd neb eu hanafu.