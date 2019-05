Image caption Bu Mari Griffith yn cyflwyno ar raglenni radio a theledu i'r BBC

Mae'r gyflwynwraig, cantores a nofelydd Mari Griffith wedi marw yn 79 oed.

Bu farw o ganser mewn hosbis ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn gynnar fore Mawrth.

Roedd ei wyneb a'i llais yn gyfarwydd i wylwyr rhaglenni fel Disc a Dawn, Music From the Castles, a Poems and Pints.

Fe ymddangosodd yn aml wrth ochr Ryan a Ronnie yn ystod cyfnod aur o deledu Cymreig yn y 70au.

Yn ddiweddarach fe drodd ei llaw at ysgrifennu llyfrau ffuglen hanesyddol, gan gyhoeddi ei nofel gyntaf yn 2015 yn 75 oed.

Yn ferch i brifathro ac actores amatur, cafodd ei magu ym Maesteg ond roedd wedi ymgartrefu yn Llanilltud Fawr.

Fe ddechreuodd chwarae cerddoriaeth glasurol, gan chwarae'r delyn, y piano a'r soddgrwth.

Image caption Mari Griffith cyn ymddangos ar raglen Ryan a Ronnie ym mis Mawrth 1968

Fe deithiodd y byd yn gweithio ar raglenni adloniant a cherddoriaeth.

Enillodd ysgoloriaeth i fynd i'r brifysgol yng Nghaerdydd, a chafodd ei hannog i fynd gan ei rhieni er ei bod eisiau bod yn gantores.

Dechreuodd yn y BBC fel cyhoeddwr cyn mynd ymlaen i gyflwyno ar Radio Wales, Radio 3 a Radio Cymru.