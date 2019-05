Mae Plaid Cymru yn galw ar gefnogwyr ail refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd i bleidleisio dros y blaid yn yr etholiad ar gyfer Senedd Ewrop ddiwedd mis Mai.

Wrth lansio ymgyrch y Blaid, dywedodd yr arweinydd Adam Price fod ei blaid yn targedu pleidleiswyr Llafur yn "arbennig".

Dywedodd Mr Price mai ei blaid ef yw'r unig blaid yng Nghymru "gyda siawns o ennill seddi" sy'n "ddigamsyniol" yn eu cefnogaeth o refferendwm arall.

Mae Plaid Cymru wedi dweud y dylai Cymru gynnal refferendwm ar annibyniaeth os yw Brexit yn digwydd heb bleidlais arall ar ein haelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd.

Roedd y cyhoeddiad gan Adam Price ddydd Gwener diwethaf ynghylch pleidlais ar annibyniaeth wedi mynd ymhellach na'i araith yng nghynhadledd y blaid ym mis Mawrth.

'Gwleidyddiaeth newydd'

Yn lansiad ymgyrch Plaid Cymru ar gyfer etholiad Senedd Ewrop yng Nghaerdydd ddydd Iau, dywedodd Mr Price: "Os ydym am wneud i Gymru fod yn bwysig yn Ewrop a'r byd, pleidlais dros Blaid Cymru yw ein siawns o wneud hynny i ddigwydd.

"Os ydym am i'r Gymru newydd y bydd gwleidyddiaeth newydd yn ei chyflwyno, rhaid i ni bleidleisio drosti.

"Rydyn ni'n gwybod bod Cymru yn bwysig. Mae Cymru yn bwysig i filiynau o'n pobl, yn eu bywydau bob dydd. Ond yng nghoridorau pŵer yn San Steffan, nid yw Cymru o bwys mawr.

"Mae'r etholiad hwn yn golygu mwy na rhoi Cymru - ein bywydau, ein problemau a'n breuddwydion - wrth galon Ewrop, ond ynghylch dod â Chymru i mewn o'r ymylon, allan o'r oerfel," ychwanegodd.

Mae Plaid Cymru eisoes wedi dweud y gallai cytundeb trawsbleidiol rhwng pleidiau gwrth-Brexit "wedi bod yn gyfle i gynnig y dewis gorau posibl i'r pleidleiswyr yn y blwch pleidleisio" ac wedi rhoi'r bai ar y Gwyrddion yng Nghymru i'r dros y ffaith nad yw'r ddwy blaid yn cydweithio yn etholiadau Ewrop.

Anelu at gefnogwyr Llafur

Yn yr etholiad diwethaf ar gyfer Senedd Ewrop yn 2014, rhannwyd y pedair sedd yng Nghymru rhwng Plaid, Llafur, UKIP a'r Ceidwadwyr.

Dywedodd Mr Price: "Ni yw'r unig blaid yng Nghymru sydd â chyfle i ennill seddau yn Senedd Ewrop sy'n cefnogi 'Pleidlais y Bobl' yn ddiamwys.

"Am y rheswm hwnnw rydym yn apelio am gefnogaeth oddi wrth pleidiau eraill. Rydym yn dweud wrth bobl ar draws y sbectrwm gwleidyddol: ymunwch â ni.

"Mae ein hapêl wedi ei hanelu'n arbennig at gefnogwyr Llafur sydd, ers blynyddoedd, wedi'u siomi gan arweinyddiaeth eu plaid," ychwanegodd.

Mae wyth plaid yn ymladd dros bedair sedd yng Nghymru yn yr etholiadau Ewropeaidd ar ddiwedd mis Mai - Llafur, Cymru, y Ceidwadwyr Cymreig, Plaid Cymru, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, UKIP, y Blaid Werdd, Change UK a'r Blaid Brexit.