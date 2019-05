Damwain awyren ger Y Fenni

Image copyright Martin Barnfield

Mae tri o bobl wedi cael dihangfa lwcus ar ôl i'w hawyren fechan lanio ar ffordd brysur ger y Fenni yn Sir Fynwy a mynd ar dân.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i "digwyddiad difrifol" ar ffordd ddeuol y A40 rhwng Rhaglan a'r Fenni am 11:00 fore Sul.

Yn ôl llygad-dyst fe wnaeth yr awyren fechan lanio ar y brif ffordd, gan ddod yn agos iawn at gerbydau a oedd yn teithio arni ar y pryd.

Yn ôl gwasanaeth tân y de cafodd tri o deithwyr a oedd ar yr awyren eu trin yn y fan a'r lle am fân anafiadau ac maen nhw bellach wedi cael eu cymryd i'r ysbyty.

Mae'r A40 ynghau ac mae'r heddlu'n apelio ar deithwyr i osgoi'r ardal os yn bosib wrth iddyn nhw ymateb i'r digwyddiad.

Ffwydrad anhygoel

Cafodd nifer o linellau trydan eu taro gan yr awyren wrth iddi ddod i lawr i'r ddaear.

Dywedodd Martin Barnfield wrth BBC Cymru : "Tua 11 o'r gloch bore ma roedden ni'n teithio tuag at y Fenni pan welson ni fwg du trwchus o'n blaenau.

"Ychydig lathenni ymhellach ar hyd y ffordd fe welson ni'r ddamwain.

"Roedd e'n edrych fel awyren fechan a oedd wedi glanio ben i waered ar ochr orllewinol y ffordd fawr.

"Roedd y gwres a'r ffrwydrad yn anhygoel, ac fe gawson ni'n troi yn ôl gan yr heddlu."

Mae'r ddamwain ar ffordd ddeuol yr A40 rhwng Rhaglan a'r Fenni

Dywedodd Rhodri Jones, sy'n byw rhyw ddwy filltir o'r safle wrth BBC Cymru: "Roeddwn i yn y tŷ pan glywes i sŵn ffrwydrad mawr."

"Yn wreiddiol ro'n ni'n meddwl bod yna ddamwain trên am fod y llinell rheilffordd gerllaw.

"Roedd yna fwg trwchus i'w weld yn amlwg."

Mae adroddiadau hefyd fod yr awyren wedi taro ceblau trydan a bod y rheiny wedi taro yn erbyn trên.

Gwynt llosgi

Roedd gohebydd BBC Cymru Fyw, Rhodri Tomos, ar drên a oedd yn teithio o Gaerdydd i Fanceinion pan fu'n rhaid iddo ddod i stop ar frys wrth iddo nesáu at Y Fenni.

"O'n ni ar y trên pan glywson ni sŵn metal yn taro yn erbyn rhywbeth", meddai.

"Daeth y trên i stop yn sydyn, ac yna daeth y gard ar yr uchel seinydd i ddweud bod "awyren fechan wedi taro yn erbyn ceblau pŵer a bod y ceblau wedi taro'r trên.

"Roedd gwynt llosgi ar y trên ac fe fuon ni ar stop am tua chwarter awr, ond rydyn ni'n symud eto bellach."

Yn ôl Network Rail mae oedi o hyd at 40 munud ar wasanaethau ger Y Fenni, a bod y ddamwain wedi achosi oedi ar draws y rhwydwaith trenau yng Nghymru yn gyffredinol.

Nid dyma'r tro cyntaf i'r rhan hon o'r A40 fod ar gau oherwydd damwain awyren. Ym mis Mehefin 2016 cafodd tri o bobl anafiadau ar ôl i awyren fechan lanio ar y ffordd brysur.