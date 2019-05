Image copyright Llun teulu Image caption Dywedodd teulu Gerald Corrigan wedi'r ymosodiad eu bod nhw'n ceisio dod i delerau â'r digwyddiad "dychrynllyd"

Mae plismyn sy'n chwilio am bwy bynnag oedd yn gyfrifol am ladd cyn-ddarlithydd gyda bwa croes yn dweud mai dyma'r ymchwiliad llofruddiaeth mwyaf ar Ynys Môn ers bron ddau ddegawd.

Bu farw Gerald Corrigan ddydd Sadwrn - tair wythnos wedi iddo gael ei saethu y tu allan i'w gartref ar 19 Ebrill.

Bellach mae mwy na 40 o swyddogion yn gweithio ar yr ymchwiliad.

Mae ditectifs hefyd wedi apelio unwaith eto ar unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu â nhw.

Y gred yw bod Mr Corrigan yn trwsio teclyn lloeren teledu ar ei gartref tua dwy filltir o Gaergybi pan gafodd ei saethu drwy ei fraich a'i frest.

Image caption Mae'r Ditectif Prif Arolygydd Brian Kearney yn credu fod rhywun ar yr ynys yn gwybod beth ddigwyddodd

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Brian Kearney, sy'n arwain yr ymchwiliad: "Rwy'n credu mai gan y cyhoedd y mae'r allwedd, a byddwn yn apelio am unrhyw wybodaeth, waeth pa mor ddinod y mae'n ymddangos.

"Ry'n ni angen helpu'r gymuned i'n cynghori ni am gefndir yr achos, a beth arweiniodd at bensiynwr 74 oed oedd yn byw mewn llecyn mor ddelfrydol i gael ei ladd yn y fath fodd."

Bu Mr Corrigan yn ddarlithydd mewn ffotograffiaeth a fideo yn Sir Gaerhirfryn cyn ymddeol i'r ynys tua 20 mlynedd yn ôl.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd eu bod wedi siarad gydag arbenigwyr bwâu croes - gwneuthurwyr a gwerthwyr - mewn ymdrech i ganfod yr arf a gafodd ei ddefnyddio.

Nid yw'n anghyfreithlon i fod yn berchen ar fwa croes, ond ni chaiff ei ddefnyddio i hela na'i gario yn gyhoeddus.