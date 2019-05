Mae'r ymchwiliad gwyddonol mwyaf erioed wedi dechrau i gyflwr o'r enw Hyperemesis Gravidarum neu HG, cyflwr sy'n gallu peryglu bywyd merched yn ystod beichiogrwydd.

Bu Catrin Rachel, athrawes o Abertawe, yn diodde' o'r cyflwr yn ystod ei beichiogrwydd, a bu'n son am yr effaith arni hi a'i theulu.