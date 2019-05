"Dim gobaith caneri" i gynllun Theresa May

Image caption 'Rhacs jibiders' yw disgrifiad David Davies o gynllun diweddaraf Theresa May

Yn ôl yr Aelod Seneddol Ceidwadol David Davies does gan y Prif Weinidog "ddim gobaith caneri" o gael ei chynllun Brexit drwy Dŷ'r Cyffredin, ac fe ddylai Mrs May ymddiswyddo.

Bydd y Prif Weinidog yn cyflwyno ei chynllun diweddaraf i adael yr Undeb Ewropeaidd ger bron Tŷ'r Cyffredin ddydd Mercher.

Mae disgwyl i Mrs May roi "un cyfle olaf" i Aelodau Seneddol gefnogi'r cynllun.

Mewn cyfweliad ar raglen Post Cyntaf dywedodd Aelod Seneddol Mynwy: "Mae gyda fi llawer iawn o bryder am y peth. Does dim gobaith caneri gyda'r cytundeb, dydi o ddim yn mynd i basio."

"Rhacs jibiders"

"Rhacs jibiders yw'r gair sy'n dod i fy meddwl. Dim siawns o gwbl achos dydi Theresa May ddim wedi gwneud digon i berswadio aelodau Llafur i gefnogi'r cytundeb a bydd aelodau o'r blaid Geidwadol ddim yn cefnogi'r cytundeb....mae'r holl beth yn wastraff o amser."

"Mae gyda fi pryderon mawr dros y posibilrwydd o gynnal refferendwm arall."

Image caption Cafodd David Davies ei herio gan brotestiwr sy'n cefnogi Brexit y tu allan i Dŷ'r Cyffredin ddydd Mawrth

Mewn ateb i gwestiwn ar arweinyddiaeth Theresa May dywedodd: "Mae hi mewn sefyllfa anodd ond mae hi wedi achosi hynny."

"Mae'n rhaid i Theresa May sefyll i lawr cyn gynted â sy'n bosibl ac i gael arweinydd newydd.

"Mae'n anodd i weld sut all Brexit ddigwydd nes mae gyda ni arweinydd sy'n barod i dynnu Prydain allan heb gytundeb ym mis Hydref."