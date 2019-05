Image caption

Prif weithredwr Eastside Young Leaders Academy, Ray Lewis gyda Lena, Erun ac Emmanuella. Eleni mae'r Urdd mewn partneriaeth ag academi Eastside yn nwyrain Llundain. Aeth Lena o Wrecsam, ag aelodau eraill o'r Urdd, draw i Lundain i lansio neges Heddwch ac Ewyllys Da blynyddol yr Urdd yn ddiweddar - y tro cyntaf i hynny ddigwydd y tu allan i Gymru / This year, the Urdd is working in partnership with Eastside Young Leaders Academy in east London, and chief executive, Ray Lewis, along with Erun and Emmanuella came to the maes today. Lena (left) was one of the Urdd members who recently went to London to launch the Urdd's annual message of Peace and Goodwill