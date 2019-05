Dydd Iau Eisteddfod yr Urdd // Thursday at the Urdd

Image caption

Mae Josh Wheeler yn Swyddog Cynorthwyol yr Urdd i ardal Caerdydd a'r Fro. Yr wythnos hon, mae e'n gyfrifol am gario offer trwm o gwmpas y Maes. Mae'r gwaith yn amrywiol, meddai - "y bore 'ma yn barod dwi wedi cario'r Gadair a bocs o 36 brwsh - props Cân Actol!" / Josh Wheeler is responsible for carrying heavy equipment round the Maes, "This morning I carried the Chair, and a box of 36 brushes - props for competitions".