Diwrnod 1: Northampton v Morgannwg

Image copyright Huw Evans picture agency Image caption Fe wnaeth Marchant De Lange gipio pedair wiced am 64 rhediad

Dewisodd Morgannwg ofyn i Sir Northampton fatio gyntaf ar ddiwrnod cychwynnol eu gêm bencampwriaeth oddi cartref ddydd Sul.

Dychwelodd Michael Hogg i'r tîm Cymreig oherwydd anaf i ysgwydd Graham Wagg.

Roedd y bowlio yn lled lwyddiannus gyda de Lange yn cipio pedair wiced am 64 rhediad a Hogan dair wiced am 39 rhediad, gyda der Gugten a Douthwaite yn cipio'r tair arall ac felly yn fuan ar ôl te roedd y tîm cartref i gyd allan am 209.

Fe wnaeth y glaw amharu rhywfaint ar y chwarae a chafwyd amser te hwy na'r disgwyl gan golli 17 pelawd.

Aeth Morgannwg i'r llain yn hwyr yn y dydd felly ac wedi pedair pelawd roedd Selman a Hemphrey yn 5 rhediad heb golled.

Felly ar ddiwedd y chwarae roedd 10 wiced Morgannwg yn dal ar eu traed a'r Cymry 204 rhediad yn brin o sgôr Northampton.