Image copyright AFP Image caption Bu farw Julie Jones, Dennis Riley, Robert Broome, ac Andrew Jenkins yn y ffrwydrad

Mae dau gwmni wedi cael eu dirwyo cyfanswm o £5.12m ar ôl i ffrwydrad ym mhurfa olew yn sir Benfro ladd pedwar o weithwyr ac anafu un arall yn ddifrïol ym Mehefin 2011.

Bydd yn rhaid i Valero dalu dirwy o £5m, gyda £1m o gostau, ac fe gafodd cwmni contractwyr B&A Contracts ddirwy o £120,000 gyda £40,000 o gostau.

Cafodd y ddau eu cyhuddo o dorri rheolau iechyd a diogelwch, gan bledio'n euog ym mis Hydref.

Bu farw Julie Jones, 54, Andrew Jenkins, 33, Dennis Riley, 52, a Robert Broome, 48 yn dilyn y ffrwydrad.

Cafodd gweithiwr arall, Andrew Phillips, anafiadau difriol.

Roedd y burfa olew ym Mhenfro yn eiddo i gwmni Chevron adeg y ddamwain, ond fe wnaeth cwmni Valero ei brynu yn fuan wedyn.

O dan amodau'r pryniant, cwmni Chevron fydd yn gyfrifol am dalu'r ddirwy.

Image caption Bu farw pedwar o ganlyniad i'r ffrwydrad ym Mehefin 2011

Roedd y cwmnïau'n wynebu dau gyhuddiad o fethu â sicrhau iechyd a diogelwch unigolion rhag peryglon yn ymwneud â'r gwaith cynnal a chadw oedd yn cael ei wneud.

Dywedodd y barnwr yr Ustus Lewis: "Fe gafodd hyn effaith ddinistriol ar y teuluoedd ac ar Mr Phillips a'i deulu. Gall ddim byd ddod â rhain yn ôl... ni all unrhyw ddirwy adlewyrchu gwerth bywyd person. Ni all byth wneud yn iawn am golli bywyd na llenwi'r gwagle sydd wedi ei adael i'r teuluoedd."

Wrth son am gyfrifoldeb Chevron dywedodd: "Mae hwn yn achos lle'r oedd yna fai. Mae'r rhain yn fethiannau mawr, rhai ohonynt yn systematig."

Image caption Cafodd y burfa olew ei werthu gan Chevron i gwmni Valero yn fuan wedi'r ddamwain

Ar ôl y ddedfryd fe wnaeth Chevron ryddhau datganiad yn dweud eu bod yn cydnabod eu cyfrifoldebau yn llwyr ynglŷn â digwyddiadau trasig 2 Mehefin.

"Rydym o hyd yn ceisio gweithredu yn ddiogel ond rydym yn cydnabod na wnaethom gwrdd â safonau ein hunain ar yr adeg yma.

"Rydym wedi cynnal arolwg trwyadl yn dilyn y digwyddiad ac wedi gweithredu newidiadau er mwyn atal hyn rhag digwydd eto."