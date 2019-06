Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Margaret Williams o Hen Golwyn sydd wedi cyflawni sawl marathon, ac yn dal wrthi yn 80 oed

A hithau dros ei phwysau yn 47 oed, penderfynodd Margaret Williams o Hen Golwyn fod angen i rywbeth newid, a dechreuodd redeg.

Dair blynedd yn ddiweddarach, cwblhaodd ei marathon cyntaf.

Bellach, mae hi newydd droi'n 80 oed ac wedi rhedeg ei 19eg marathon, a hynny er cof am ei gŵr - a does dim bwriad ganddi i arafu.

Dyma brawf nad ydych chi byth yn rhy hen!

