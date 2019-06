Image caption Mae gan y brifysgol dri safle yng Nghymru ynghyd â safleoedd yn Llundain a Birmingham

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCDDS) yn wynebu ansicrwydd ariannol sy'n codi "amheuon difrifol" ynglŷn â'i dyfodol.

Mae cyfrifon diweddaraf y sefydliad yn dangos ei bod yn bosib nad oes digon o arian i barhau fel busnes gweithredol pe na bai rhai ffynonellau incwm allweddol yn cael eu gwireddu.

Dywedodd PCDDS bod y risg yn fach a'i bod wedi gweithredu i sicrhau ei dyfodol.

Mae wedi cadarnhau ei fod yn prosesu 110 o ddiswyddiadau posib, a bron â chwblhau proses ailstrwythuro er mwyn arbed £6.5m.

Mae'r brifysgol wedi derbyn 94 o geisiadau am ddiswyddiadau gwirfoddol ac wedi gwneud 16 o ddiswyddiadau gorfodol, ond dywedodd ei bod yn gweithio gyda staff ac undebau i leihau'r angen am ddiswyddiadau o'r fath.

Roedd ei gyfrifon yn dangos hefyd fod rhaid aildrefnu benthyciad banc o £30m gan HSBC ar gyfer ei ddatblygiad ar lan y dŵr yn Abertawe, oherwydd ei fod wedi torri un o'r amodau.

'Ansicrwydd sylweddol'

Mae PCDDS wedi'i lleoli ar draws tri safle yng ngorllewin Cymru - Llanbedr Pont Steffan, Caerfyrddin ac Abertawe - ac mae'n cyflogi 1,500 o bobl.

Roedd ganddo dros 10,000 o fyfyrwyr yn 2017/18.

Rhybuddiodd y cyfrifon bod ansicrwydd dros bedair ffynhonnell incwm. Os nad yw cyfuniad ohonynt yn cael eu gwireddu gallai arwain at "ansicrwydd sylweddol" o ran cyllid y sefydliad.

Mae cyfrifon ar gyfer blwyddyn ariannol 17/18 yn dangos mai'r pedair ffynhonnell incwm hynny yw:

Grant sylweddol tuag at y gost o ddatblygu eiddo yn 2018 sydd wedi ei ohirio;

Gwerthiant eiddo, sy'n amodol ar ganiatâd cynllunio, sydd hefyd wedi'i ohirio;

Arbedion terfynol y broses ailstrwythuro;

Ansicrwydd, sy'n berthnasol i bob prifysgol, ynghylch cofrestru a chadw myfyrwyr.

Nid oes unrhyw brifysgol arall yng Nghymru wedi cynnwys datganiad tebyg yn adroddiadau archwilio eu cyfrifon yn y blynyddoedd diwethaf, yn ôl swyddogion cyllid addysg uwch.

'Heriau allanol'

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran PCDDS: "Mae prifysgolion ar draws y sector yn y DU yn wynebu heriau ac ansicrwydd yn eu hamgylchedd gweithredu na welwyd eu tebyg erioed.

"Mae nifer o brifysgolion wedi gorfod adolygu eu modelau busnes a'u strwythurau i fynd i'r afael â nifer o heriau allanol.

"Y mae'r brifysgol, fel pob prifysgol arall, yn rheoli ei hadnoddau mewn cyd-destun anodd iawn ac wedi ymateb i'r heriau hyn drwy lansio nifer o gynlluniau er mwyn sicrhau ei dyfodol.

"Mae'r datganiadau ariannol, fel sy'n ofynnol o fewn dogfennaeth o'r fath, yn nodi risgiau posibl a allai gael effaith andwyol dros y 12 mis nesaf."

'Sicrhau ei dyfodol'

Ychwanegodd ei fod yn "annhebygol iawn y byddai pob un o'r amgylchiadau hyn yn cyfuno yn y ffordd hon".

"Serch hynny, er mwyn lleihau risg, mae'r brifysgol wedi gweithredu nifer o fentrau i sicrhau ei dyfodol wrth iddi barhau i wasanaethu anghenion ei fyfyrwyr a'i rhanddeiliaid," ychwanegodd.

Y brifysgol sydd yn gyfrifol am ddatblygiad Yr Egin yng Nghaerfyrddin, ac mae cam cyntaf y prosiect wedi ei gwblhau gyda phencadlys S4C bellach ar agor.

Mae ganddi gampws yn Llundain hefyd a chanolfan addysgu yn Birmingham gafodd ei hagor ym mis Mawrth 2018.