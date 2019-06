Image copyright Google Image caption Lôn Mount Pleasant , Llanrhymni, Caerdydd

Mae Heddlu'r De yn ymchwilio wedi achos o daro a ffoi yn Llanrhymni yng Nghaerdydd nos Sadwrn.

Oddeutu 17:15 cafodd dyn oedrannus ei daro gan feic modur ar Lôn Mount Pleasant.

Dywed llefarydd ar ran Heddlu De Cymru eu bod ar hyn o bryd yn gwneud ymholiadau er mwyn canfod pwy oedd gyrrwr y beic modur.

Bu'r ffordd ar gau am gryn amser a does dim gwybodaeth am anafiadau na chyflwr y dyn oedrannus.

Mae'r heddlu yn apelio am dystion.