Image copyright Huw Evans picture agency Image caption Marnus Labuschagne oedd un o sêr Morgannwg ddydd Sul

Roedd yna diwrnod llawn o griced yn stadiwm Gerddi Soffia ddydd Sul ar ddiwrnod cyntaf gêm ail adran Pencampwriaeth Specsavers rhwng Morgannwg a Sir Gaerwrangon.

Cafwyd naw deg chwech pelawd.

Labushchagne 106 a Lloyd 97 oedd sêr Morgannwg wrth i Gaerwrangon alw ar y tîm cartref i'r llain gyntaf.

Erbyn diwedd y dydd roedd y tîm cartref yn 354 am chwech wiced - hynny wedi i bedair wiced gwympo am y 61 rhediad olaf wedi i D'Olivera gael cyfnod cryf o fowlio a chipio pedair wiced am 63 rhediad mewn ugain pelawd.

Mae Morgannwg ar frig y tabl ar hyn o bryd ac yn parhau yn ddiguro.