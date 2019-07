Image copyright Getty Images Image caption Cafodd Omid Djalili ei eni i rieni o Iran

Dylai ymosodiadau ar y Gymraeg gael eu cymharu ag Islamoffobia a gwrth-Semitiaeth, yn ôl Comisiynydd y Gymraeg.

Roedd Aled Roberts yn ymateb i drydariad y comedïwr Omid Djalili, wnaeth ennyn cryn ymateb ar Twitter.

Fe bostiodd y gŵr 53 oed o Lundain lun o arwydd ffordd i Nantgaredig a'r Ardd Fotaneg Genedlaethol.

Wrth ymyl y llun, ysgrifennodd: "Mae 'na bethau gwaeth na dod o Gymru, bod yn ddyslecsig a chael atal dweud ofnadwy. Ond dim llawer."

Wrth siarad â rhaglen Newyddion9, dywedodd Comisiynydd y Gymraeg ei fod wedi gweld cynnydd mewn teimladau gwrth-Gymraeg.

"Os 'dyn ni'n siarad am Islamoffobia, os ydym yn siarad am wrth-Semitiaeth, mae'r un math o fater y mae'n rhaid i gymdeithas ddelio ag o," meddai Mr Roberts.

"Fel siaradwr Cymraeg doeddwn i ddim yn ei weld [y jôc] yn arbennig o ddoniol.

"Hyd yn oed pan dynnodd rhywun sylw ato, nes i ddim ei weld o'n ddoniol."

Pan ofynnwyd a ddylai pobl a oedd yn feirniadol o'r trydariad fynd i weld Mr Djalili yn perfformio, dywedodd Mr Roberts: "Yn amlwg, nid yw wedi ymddiheuro felly dwi yn un yn sicr ddim yn mynd i unrhyw sioe - ond gallai feddwl nad ydw i'n golled fawr iddo fo be' bynnag."