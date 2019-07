Image copyright Google Image caption Mae Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-Bont ar Ogwr wedi ei leoli i'r dwyrain o'r dref, gerllaw pentref Llangrallo

Mae heddlu'r De yn ymchwilio i farwolaeth dyn 34 oed yn dilyn digwyddiad ar Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 12:32 brynhawn dydd Gwener 5 Gorffennaf yn dilyn adroddiadau fod dyn wedi syrthio o'r to.

Bu farw'r dyn, o ardal Maesteg, o'i anafiadau.

Mae ymchwiliad nawr ar y gweill gan Heddlu'r De a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch er mwyn ceisio darganfod beth ddigwyddodd.