Image caption Cafodd Carl Sargeant ei ganfod yn farw yn ei gartref ar 7 Tachwedd 2017

Mae cyfreithiwr ar ran swyddfa'r prif weinidog wedi awgrymu bod mwy nag un llythyr dienw wedi cael ei anfon yn cynnwys honiadau am ymddygiad Carl Sargeant.

Wrth i'r cwest i farwolaeth y cyn-weinidog barhau ddydd Mercher, fe wnaeth Cathryn McGahey QC wneud cais i alw cyn-arweinydd Cyngor Sir y Fflint, Aaron Shotton i roi tystiolaeth.

Sail y cais hwnnw, meddai, oedd tystiolaeth a roddwyd gan weddw Carl Sargeant, Bernadette, ddydd Mawrth.

Ond cafodd hynny ei wrthod gan y crwner John Gittins, a ddywedodd bod dyfarniad eisoes wedi cael ei wneud ar y mater.

Wrth roi tystiolaeth ddydd Mawrth dywedodd Bernadette Sargeant nad oedd hi'n ymwybodol o unrhyw lythyr dienw yn honni camymddwyn gan Mr Sargeant, oni bai am un.

Ond yn y cwest ddydd Mercher dywedodd Ms McGahey y gallai Mrs Sargeant fod wedi anghofio rhai manylion.

Cafodd Carl Sargeant ei ganfod yn farw yn ei gartref ar 7 Tachwedd 2017, bedwar diwrnod ar ôl cael ei ddiswyddo gan y prif weinidog Carwyn Jones.

Ar y pryd roedd yn wynebu honiadau o ymddygiad amhriodol tuag at fenywod, honiadau roedd o'n ei wadu.

'Camsyniad'

Cyfeiriodd Ms McGahey at ddatganiad yr oedd y cwest eisoes wedi ei gael gan Mr Shotton, yn dweud ei fod wedi cael gwybod y diwrnod ar ôl marwolaeth Mr Sargeant nad oedd croeso iddo ymweld â chartref y teulu.

Dywedodd Mr Shotton ei fod wedi cael gwybod bod y teulu wedi derbyn llythyr dienw, a'i fod yn cymryd bod hynny'n gyfeiriad at lythyr gafodd ei dderbyn yn 2017 wedi i Mr Sargeant gael ei weld mewn gardd tafarn gyda menyw.

Yn ôl Ms McGahey, roedd hynny'n dystiolaeth bod "llythyr dienw arall" wedi ei anfon.

Fe wnaeth Mr Shotton hefyd grybwyll digwyddiad honedig ym mharti nos ei briodas yn ymwneud â Mr Sargeant, gan ychwanegu nad oedd ef ei hun wedi bod yn dyst iddo.

Image copyright PA Media Image caption Jack Sargeant (canol) a Bernadette Sargeant yn y cwest ym mis Tachwedd

Dywedodd Leslie Thomas QC ar ran teulu Sargeant fod cais Ms McGahey i gael Mr Shotton i roi tystiolaeth i'r cwest yn "gamsyniad", ac yn ymgais i geisio cael y gorau ar ddyfarniad llys blaenorol.

"Mae hi [Mrs Sargeant] yn dweud nad ydy hi'n gwybod unrhyw beth am lythyr dienw," meddai Mr Thomas. "Does dim sydd wedi cael ei ddarllen i chi yn tanseilio hynny."

Cafodd y cwest ei ohirio'r llynedd ar ôl i gyfreithwyr ar ran Mr Jones wneud her gyfreithiol yn ymwneud â negeseuon rhwng Mr Shotton a'i ddirprwy ar y pryd, Bernie Attridge - her gafodd ei gwrthod yn y pendraw.

Ychwanegodd y crwner ddydd Mercher ei fod "wedi synnu" gyda chais Ms McGahey, a bod ei hymgais i alw Mr Shotton yn un "tactegol" oedd yn ceisio osgoi'r dyfarniad blaenorol.

"Rydw i'n atgoffa fy hun nad achos llys ydy hwn," meddai. "Cwest crwner ydy o."

Ychwanegodd nad oedden nhw yno i "weld faint o wirionedd oedd yn yr honiadau" yn erbyn Carl Sargeant, a gwrthododd gais Ms McGahey.

Image caption Mae'r crwner wedi dweud mai'r flaenoriaeth fydd "darganfod sut yn union fu farw Mr Sargeant, ac nid pam"

Ddydd Mawrth fe ddywedodd Bernadette Sargeant wrth y cwest bod ei gŵr wedi teimlo bod y prif weinidog Carwyn Jones wedi ei "adael i lawr".

Fe wnaeth hi hefyd ddisgrifio'r foment "erchyll" pan gafodd gadarnhad gan barafeddygon bod ei gŵr wedi marw.

Mae'r cwest hefyd wedi clywed tystiolaeth gan Ann Jones AC, wnaeth wadu ei bod hi wedi cael rôl fel gofalwr bugeiliol i Carl Sargeant yn y dyddiau cyn ei farwolaeth.

Wrth roi ei dystiolaeth yntau i'r cwest, dywedodd y cyn-brif weinidog Carwyn Jones ei fod yn credu bod Ms Jones yn gofalu am Mr Sargeant, a'i fod yn "synnu nad oedd hi'n gweld y sefyllfa yn yr un ffordd".