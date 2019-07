Image copyright Google

Mae'r unig ysgol yng Nghymru a oedd yn dal i aros am fand eang bellach yn edrych ymlaen at gysylltiad cyflym â'r we.

Yn ôl disgyblion ac athrawon Ysgol Llanychllwydog yng Nghwm Gwaun yn Sir Benfro mae wedi bod wedi bod yn gyfnod rhwystredig wrth iddynt geisio cyflawni dyletswyddau.

Maen nhw nawr yn edrych ymlaen at ddychwelyd i'r ysgol ym mis Medi o wybod na fyddant yn colli'r we yn barhaus.

Dywedodd Amanda Lawrence, pennaeth dros yr ysgol: "Ambell waith, dwi'n gallu dod fan hyn a dyw'r we ddim yn gweithio, ac felly'r unig ffordd o ddatrys y broblem yw mynd nôl i Ysgol Casmael [yr un arall dan ei gofal] i hela e-bost i'r cyngor sir i ddweud nad yw'r we yn gweithio.

"Mae hynny'n mynd ag arian ac amser wrth gwrs ac mae dogfennau 'da fi yn gyson sydd angen eu hanfon mewn yn electronig - mae angen 'neud y gofrestr yn ddyddiol yn electronig.

'Cyflymaf yn Ewrop'

Ychwanegodd bod dyfodiad y cyswllt band eang yn "newyddion da o lawenydd mawr".

"Erbyn mis Medi bydd pethe'n rhedeg yn llyfn a bydd y staff a'r plant yn hapus."

Mae sicrhau cysylltiad cyflym â'r we yn yr ardal yn rhan o gynllun gwerth £200m yn sgil cynllun Cyswllt Gigabid Gwledig Llywodraeth y DU, sy'n cynnig band eang ffibr cyflym iawn mewn ardaloedd gwledig a diarffordd.

Dywedodd pennaeth cyfathrebu Open Reach yng Nghymru, Eurig Thomas: "Bydd y cyfarpar newydd yn gwneud newid aruthrol - bydd yr ysgol bellach yn gallu lawr lwytho cerddoriaeth, ffrydio deunydd, a byddan nhw'n gallu mwynhau ffordd newydd o ddysgu.

"Mae'r band eang yma gyda'r cyflymaf yn Ewrop a bydd cartrefi yn yr ardal hefyd yn gallu elwa'n aruthrol o'r datblygiad."