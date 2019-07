Image caption

Hannah Willwood o Lanberis yn canu. "Cysylltodd rhywun efo fi . weld a fyswn i'n hoffi cymryd rhan fel perfformiwr cerddoriaeth neu adloniant. Os wyt ti isio cymryd rhan, cei gymryd rhan. Does dim arweinydd fel petai. Ma e pawb yn gwneu be' maen nhw'n gallu ei wneud"