Cafodd Jane Jones wybod bod ganddi Hepatitis C yn y 1990au wedi iddi dderbyn gwaed oedd wedi ei heintio.

Roedd eisoes wedi gweld ei mam yn dioddef o'r afiechyd, ac mae'n dweud ei bod hi wedi ystyried lladd ei hun ar ôl iddi gael gwybod am ei chyflwr hithau.

Mae'n un o gannoedd o gleifion yng Nghymru a miloedd ar draws y DU gafodd eu heintio ar ôl iddyn nhw dderbyn gwaed a chynnyrch gwaed oedd ddim yn ddiogel.