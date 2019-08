Canlyniadau Dydd Mawrth 6 Awst // Results for Tuesday 6 August

Holl ganlyniadau Dydd Mawrth 6 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau a phrif seremoni'r dydd

All the results from Tuesday 6August and clips of the competitions and the day's main ceremony.

Deialog (115) / Dialogue (115)

1. Anni a Begw

2. Marged a Steffan

3. Manon a Lleucu

Unawd Bariton/Bas 19 ac o dan 25 oed (52) / Baritone/Bass Solo 19 and under 25 years (52)

1. Emyr Lloyd Jones

2. Dafydd Allen

3. Owain Rowlands

Unawd Mezzo-Soprano/Contralto/Gwrth-denor 19ac o dan 25 oed (50) / Mezzo-Soprano/Contralto/Counter-tenor solo 19 and under 25 years (50)

1. Erin Rossington

2. Ceri Haf Roberts

3. Morgana Warren-Jones

Unawd o Sioe Gerdd o dan 19 oed (56) / Solo from a Musical 19 years and under (55)

Dawns Stepio Unigol i Ferched o dan 18 oed (101) / Girls' Individual Step Dance under 18 years (101)

Dawns Stepio Unigol i Fechgyno dan 18 oed (100) / Boys' Individual Step Dance under 18 years (100)

Côr i rai 60 oed a throsodd (32) / Choir for those 60 years and over (32)

Unawd Cerdd Dant 16 ac o dan 21 oed (23) / Cerdd Dant Solo 16 and under 21 years (23)

Unawd Alaw Werin 16 ac o dan 21 oed (5) / Folk Song Solo 16 and under 21 years (5)

Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed (21) / Cerdd Dant Duet under 21 years (21)

Gwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize