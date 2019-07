Image copyright Getty Images Image caption Ryan Brobbel (chwith) gafodd cyfle gorau y Seintiau

Mae'r Seintiau Newydd allan o Gynghrair y Pencampwyr er gwaethaf perfformiad llawn egni yn erbyn FC Copenhagen yn Nenmarc.

Roedd y Seintiau ar ei hôl hi 2-0 ar ôl y cymal cyntaf, ond fe wnaethon nhw gyfyngu cyfleoedd y tîm cartref am rannau helaeth o'r gêm.

Ergyd wych Zeca yn yr ail hanner wnaeth selio'r fuddugoliaeth, Copenhagen yn ennill 3-0 dros y ddau gymal.

Daeth cyfle gorau'r Seintiau o ymdrech Ryan Brobbel wedi 45 munud, ei ergyd nerthol yn codi uwchben y croesbren.

Galli wedi bod yn waeth i'r Seintiau gyda'r golgeidwad profiadol Paul Harrison yn rhwystro Nicolaj Thomsen yn yr eilliadau olaf.

Fe fydd y Seintiau nawr yn cystadlu yng Nghynghrair Europa, gan wynebu Valur Reykjavík o Wlad yr Iâ neu Ludogorets Razgrad o Fwlgaria, gyda'r ddau yn chwarae ei gilydd ddydd Iau.