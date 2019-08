Canlyniadau Dydd Mercher 7 Awst // Results for Wednesday 7 August

Holl ganlyniadau Dydd Mercher 7 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Wednesday 7 August and clips of the competitions.

Rhuban Glas Offerynnol 16 ac o dan 19 oed (72) / Instumental Blue Riband 16 and under 19 years (72)

Ellis Thomas, Bae Penrhyn

Deuawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd (20) / Cerdd Dant Duet 21 years and over (20)

Deuawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd (20) / Cerdd Dant Duet 21 years and over (20)

1. Elis Jones a Sion Eilir, Rhuthun

2. Rhian a Rhonwen, Y Bala

3. Carwyn a Dylan, Llanuwchllyn & Hen Golwyn

Unawd Soprano 19 ac o dan 25 oed (49) / Soprano Solo 19 and under 25 years (49)

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 18 oed a throsodd (99) / Boys' Solo Step Dance over 18 years (99)

Dawns Stepio Unigol i Ferched 18 oed throsodd (98) / Girls' Solo Step Dance over 18 years (98)

Unawd Tenor 19 ac o dan 25 oed (51) / Tenor Solo 19 and under 25 years (51)

Tlws y Cerddor / Musician's Medal

Côr Ieuenctid dan 25 oed heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (33) / Youth Choir under 25 years and with no fewer than 20 members (33)

Deuawd Offerynnol Agored (64) / Open Instrumental Duet (64)

Llefaru/Cyflwyno Darn Digri Agored (150) / Open Humorous Recitation/Presentation (150)

Seremoni'r Priflenor Rhyddiaith / Prose Medal Ceremony

