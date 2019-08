Canlyniadau Nos Fercher 7 Awst // Results for Wednesday evening 7 August

Holl ganlyniadau Nos Fercher 7 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Wednesday evening 7 August and clips of the competitions.

Parti Dawnsio Gwerin o dan 25 oed (95) / Folk Dance Party under 25 years (95)

Parti Dawnsio Gwerin o dan 25 oed (95) / Folk Dance Party under 25 years (95)

1. Dawnswyr Talog

2. Dawnswyr Nantgarw

3. Dawnswyr Talwenog

Unawd o Sioe Gerdd 19 oed a throsodd (54) / Solo from a Musical 19 years and over (54)

Gwobr Richard Burton dros 19 oed (114) / Richard Burton Prize over 19 years (114)

Ysgoloriaeth W Towyn Roberts (39) / W Towyn Roberts Scholarship (39)

Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts (55) / Wilbert Lloyd Roberts Memorial Scholarship (55)

