Canlyniadau Dydd Iau 8 Awst // Results for Thursday 8 August

Holl ganlyniadau Dydd Iau 8 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Thursday 8 August and clips of the competitions.

Llefaru Unigol Agored (149) / Open Solo Recitation (149)

1. Annest Mair

2. Siôn Jenkins

3. Heulen Cynfal

Unawd Lieder/Cân Gelf o dan 25 oed (47) / Lieder/Art Song Solo under 25 years (47)

Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant (19) / Cerdd Dant Trio or Quartet (19)

Unawd Soprano 25 oed a throsodd (40) / Soprano Solo over 25 years (40)

Unawd Bariton/Bas 25 oed a throsodd (43) / Bass/Baritone Solo over 25 years (43)

Unawd yr Hen Ganiadau 19 oed a throsodd (48) / Welsh Song Solo over 19 years (48)

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (97) / Step Dancing Duo, Trio or Quartet (97)

Côr Merched heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (31) / Women's Choir with no fewer than 20 members (31)

Côr Dysgwyr (126) / Learners' Choir (126)

Cystadleuaeth y Dysgwyr / Learners' Competition

Gwobr Goffa Osborne Roberts - Y Rhuban Glas (53) / Osborne Roberts Prize - The Blue Riband (53)

Y Fedal Ddrama / Drama Medal Ceremony

