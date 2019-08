Canlyniadau o leoliadau eraill // Results from other locations

Canlyniadau o'r Neuadd Ddawns, Theatr y Maes, Tŷ Gwerin a mwy

Results from the Dance Hall, Theatre, Tŷ Gwerin and more

Dydd Sadwrn 3 Awst // Saturday 3 August

Grŵp Offerynnol neu Offerynnol a Lleisiol (9) // Instrumental Group or Instrumental and Vocal (9)

1. Tannau Llangadfan

2. Tawerin

3 = Sesiynwyr Caerdydd

3 = Y Davalaniaid

Dydd Sul 4 Awst // Sunday4 August

Unawd Telyn o dan 16 oed (84) // Harp solo under 16 years (84)

1. Heledd Wynn Newton

2. Christopher Sabisky

3. Holly Catrin Davies

Unawd Llinynnau dan 16 oed (81) // Strings solo under 16 years (81)

1. Mared Lloyd

2. Felix Llywelyn Linden

3. Ben Oliver