Image copyright James Morris Image caption Cafodd yr adeilad ei agor ar ei newydd wedd ym mis Mawrth y llynedd gydag aelodau o'r cyhoedd yn dewis yr enw

Hen farchnad yn Wrecsam sydd wedi ei gweddnewid yn safle i'r celfyddydau sydd wedi dod i'r brig yng ngwobr pensaernïaeth yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Fe benderfynodd y beirniad ddyfarnu Y Fedal Aur i Featherstone Young o Lundain am eu dyluniad i drawsnewid Tŷ Pawb.

Mae'r adeilad yn ganolfan gelfyddydau a marchnad, ac mae hen loriau'r maes parcio gwreiddiol o'r 80au yn dal i gael eu defnyddio.

Ymhlith yr hyn sydd yno mae orielau celf, canolfan addysg a stondinau marchnad.

Roedd yn ddatblygiad gwerth £4.5m gyda chefnogaeth ariannol gan Gyngor Wrecsam a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Dywedodd y pensaer, Trevor Skempton fod Tŷ Pawb yn enghraifft o sut mae mynd i'r afael gyda'r ansicrwydd sy'n bodoli ynglŷn â dyfodol y stryd fawr a chanol trefi.

Mae'r rhai tu ôl i'r cynllun wedi gwneud hynny mewn "ffordd uniongyrchol a dychmygus, drwy ailgylchu ac ôl-ffitio strwythur canol tref o'r 1980au," meddai.

Image copyright James Morris Image caption Pan agorwyd Tŷ Pawb dywedodd Cyngor Wrecsam ei fod yn 'ddatblygiad cyffroes' i'r dref

Ychwanegodd Mr Skempton eu bod wedi plesio gyda'r ffaith bod y penseiri wedi parchu'r adeilad oedd yn bodoli yn barod ac ychwanegu elfennau newydd.

"Mae gwireddu'r hyn sydd wedi'i alw'n ofod llaes, gan gyflwyno deunyddiau cynhesach, 'coreograffi' y gwasanaethau newydd, parch clir at rinweddau'r strwythur presennol, a'r modd cyffrous y mae graffeg a dyluniad dodrefn yn cyd-fynd, wedi arwain at bensaernïaeth integredig o ansawdd go iawn, gyda photensial cyffrous i dyfu a datblygu ymhellach."

Image copyright James Morris Image caption Mae Canolfan Maggie's yng Nghaerdydd wedi ei leoli yn agos i Ysbyty Felindre

Canolfan sy'n cynnig cefnogaeth emosiynol ac ymarferol i bobl sydd yn byw gyda chanser sydd wedi ennill y Plac Teilyngdod - gwobr sydd yn cael ei rhoi i brosiectau llai ond o ansawdd dylunio uchel.

Penseiri Dow Jones, Llundain sydd tu ôl i ddyluniad Maggie's yng Nghaerdydd.

Mae'r beirniaid yn dweud fod y lleoliad yn gwneud i rywun feddwl mai canolfan dros dro yw hwn am ei fod drws nesaf i faes parcio ond mae'n "argyhoeddi'n gyfan gwbl".

Image copyright James Morris

"Mae'r adeilad lled-drionglog yn amgylchynu iard fynedfa fach ac mae un ochr yn wynebu llain o goetir ar ymyl y safle," meddai Wendy James - y beirniad arall sydd hefyd yn bensaer ei hun.

"Mae'r cyfeiriadau at bensaernïaeth werin yn cynnwys cwtsh a simnai fawr, a ffurf allanol sy'n adlewyrchu ffurfiau a lliwiau'r bryniau o amgylch."

Roedd pum adeilad arall hefyd ar y rhestr fer eleni:

Ysgol Trimsaran

Ysgol Pen Rhos, Llanelli

Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin

Y Gweithdy, Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan

Tŷ annedd Silver How, Llanhenwg.

Bydd arddangosfa bensaernïaeth yn cynnwys lluniau o'r adeiladau i'w gweld yn y Lle Celf yn ystod wythnos yr Eisteddfod yn Llanrwst.