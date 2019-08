Oedi traffig wrth adnewyddu pibellau nwy

Image copyright Google Image caption Bydd y gwaith adnewyddu yn cael ei wneud ger siop Lidl

Bydd y gwaith o uwchraddio rhwydwaith pibellau nwy mewn rhan o'r canolbarth yn dechrau ddydd Llun.

Mae dargyfeiriadau ffyrdd a goleuadau traffig eisoes wedi eu gosod yn Y Drenewydd ym Mhowys ar gyfer y gwaith.

Dywedodd y cynghorydd Joy Jones fod pobl leol wedi bod yn dioddef oherwydd tagfeydd traffig ar y cyffordd rhwng Ffordd Dolfor a siop Lidl a hynny chwe mis ar ôl i ffordd osgoi newydd gael ei hagor.

Fe fydd y lôn fynedfa ar gyffordd Ffordd y Parc yn cael ei chau dros dro rhwng 5-16 Awst.

Image caption Cafodd y ffordd osgoi ei hagor ym mis Chwefror

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Powys: "Mae cwmniau Hafren Dyfrdwy a Wales and West Utilities am wneud gwaith adnewyddu sylweddol yn ardal y Drenewydd, gwaith sydd wedi gorfod cael ei ohirio am beth amser.

"Y rheswm am hyn oedd oherwydd byddai anghyfleustra mawr wedi ei achosi pe na bai y ffordd osgoi wedi ei hagor.

"Mae'r gwaith yn digwydd yn ystod gwyliau'r haf oherwydd bod y safle yn agos i nifer o ysgolion."

Ym mis Chwefror fe gafodd y ffordd osgoi pedair milltir o hyd ei hagor a hynny 70 o flynyddoedd ar ôl i ddogfen ymddangos yn 1949 yn dweud fod yr hen gyngor Sir Drefaldwyn yn ystyried y posibilrwydd o ffordd osgoi.