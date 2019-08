Diwrnod y Coroni, diwrnod urddo aelodau newydd i Orsedd y Beirdd, a diwrnod llawn cystadlu yn y Steddfod. Dafydd Owen, o Ffotonant, yw ein ffotograffydd gwadd ar faes yr Eisteddfod.

The crowning of the bard ceremony and a first glimpse of the Gorsedd proceedings at the National Eisteddfod in Llanrwst. Our guest photographer is Dafydd Owe, of Ffotonant.

Image copyright Ffotonant Image caption Yr Archdderwydd newydd, Myrddin ap Dafydd, yn arwain y seremoni Urddo am y tro cyntaf // The new Archdruid, Myrddin ap Dafydd, gets his inaugural Gorsedd ceremony under way

Image copyright Ffotonant Image caption Elin Angharad, o Ysbyty Ifan, yn cael ei chroesawu i'r Orsedd. Mae Elin yn bennaeth cerddoriaeth yn Ysgol y Creuddyn ac mae'n arwain CoRwst // Teacher and conductor Elin Angharad is honoured on her home patch.

Image copyright Ffotonant Image caption Mae'r aelodau sy'n gwisgo gwyrdd yn arbenigo ym myd y celfyddydau. Gall hynny ddigwydd er anrhydedd, trwy radd neu drwy arholiad // Members of the Gorsedd who wear green robes specialise in the arts

Image copyright Ffotonant Image caption Paul a Dewi yn cael cyfle i ddal eu gwynt. Y ddau yma sy'n seinio ffanffer cyfarwydd seremonïau'r Orsedd trwy gydol yr wythnos // The trumpters get a chance to catch their breath. Paul and Dewi are responsible for all the Gorsedd ceremonies' spine-tingling fanfares

Image copyright Ffotonant Image caption Cyfryngfab, Siryf a Cadno sef y darlledwr Aled Samuel a'r chwaraewyr rygbi Ken Owens a Jonathan Davies yn mwynhau'r seremoni // Broadcaster Aled Samuel and Wales rugby legends Ken Owens and Jonathan Davies soak up the atmosphere

Image copyright Ffotonant Image caption Mae Robyn McBryde, sydd hefyd â chysylltiadau gyda'r tîm rygbi cenedlaethol, yn chwarae rhan flaenllaw yn y seremoni fel Ceidwad y Cledd // The sword keeper always carries the sword by its blade rather than the hilt as a symbol of peace

Image copyright Ffotonant Image caption Catrin Dafydd yn cael ei hanrhydeddu ar ôl ennill Coron yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd yn 2018 // Catrin Dafydd is accepted into the Gorsedd after winning the Crown at least year's festival

Image copyright Ffotonant Image caption Roy Griffiths o'r grŵp gwerin Plethyn, yn ei wisg werdd // Folkk musician Roy Griffiths

Image copyright Ffotonant Image caption Mae'r wisg las ar gyfer rhai sydd wedi rhoi gwasanaeth arbennig i'w bro neu i'r genedl // Blue robes are for individuals who have made a distinct contribution to their community or the nation

Image copyright Ffotonant Image caption Mae gan yr Orsedd yr X Factor. Mae Lloyd Macey wedi mynd o lwyfan yr X Factor i Gylch yr Orsedd. // Lloyd Macey - from the X Factor stage to the stone circle of the Gorsedd.

Image copyright Ffotonant Image caption Gwên gan yr Archdderwydd. // A smile from the Archdruid.

