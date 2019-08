Orielau dyddiol o Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy.

Daily picture galleries from the National Eisteddfod of Wales in Llanrwst.

Lluniau'r Eisteddfod: Dydd Sul // Sunday's pictures from the Eisteddfod

Image caption Mae Ffion a Rhian o Bethel ger Caernarfon yn yr Eisteddfod i gystadlu gyda'u grŵp dawns

Lluniau'r Steddfod ddydd Sadwrn cyntaf // Saturday's pictures from the Eisteddfod