Seremoni Cyflwyno Medal Goffa Syr TH Parry-Williams // Sir TH Parry-Williams Memorial Medal Ceremony

Falyri Jenkins o Dal-y-bont, Ceredigion yw enillydd Medal Goffa Syr TH Parry-Williams er clod eleni.

Falyri Jenkins from Tal-y-bont, Ceredigion, is the winner of this year's Sir TH Parry-Williams Memorial Medal.