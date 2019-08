Guto Dafydd yw enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019.

Daeth y bardd ifanc o Bwllheli i'r brig mewn cystadleuaeth a ddenodd 29 o geisiadau.

Cyflwynwyd y Goron am ddilyniant o gerddi heb fod mewn cynghanedd, ac heb fod dros 250 o linellau, ar y pwnc Cilfachau.

Mewn cystadleuaeth hynod gref, dywedodd Ceri Wyn Jones wrth draddodi'r feirniadaeth fod 'Saer nef' wedi ennill "o drwch y blewyn teneua' yn hanes blew tene eriôd".

Y beirniaid eraill oedd Manon Rhys a Cen Williams.

Cystadleuaeth glos iawn

Mae'n amlwg i'r beirniaid gael modd i fyw yn pori drwy'r pryddestau eleni, a dywedodd Ceri Wyn Jones wrth draddodi'r feirniaidaeth ar ran ei gyd-feirniaid: "Ro'dd hon yn gystadleueth gref, ac ma'n drueni mowr na cha' i gyfle pnawn 'ma i sôn am fwy na phedwar o'r beirdd, sef Fersiwn Arall, OS, Saer nef, a'r Priddyn Coch.

"Ma'n deg dweud bod y canlynol hefyd yn ei sŵn hi, sef Mab â'i gerddi am golli'i dad a Non â'i gerddi i Lydaw, a bod un neu ddou arall wedi bod yn curo wrth y drws hefyd."

Mae'r pedwar yn cael eu canmol ym meirniadaeth Ceri, gyda'r beirniaid yn amlwg wedi gorfod trafod ac ail-drafod cyn dod i benderfyniad.

Image caption Guto oedd un o'r ieuengaf erioed i ennill Coron y Brifwyl pan enillodd yn Eisteddfod Sir Gâr yn 2014

Wrth droi at waith Saer nef, dywed Ceri: "Ma brwsh Saer nef yn fwy bras nag un OS.

"Bron nad yw e'n ymwrthod ag arddull hunan-ymwybodol farddonol rhag iddo fe beidio â dweud ei ddweud: mae'n arddull fwy sgyrsiol uniongyrchol, weithie'n ddigon ffwrdd-â-hi ac amrwd, weithie'n dwyllodrus o goeth, ond y cwbwl yn swnio mor naturiol, hyd yn o'd yr iaith lafar lai na safonol ar brydie, a hyd yn o'd sigl cyfoes rhai o'i gerddi mydr-ac-odl.

"Ma'r llais gwahanol hwn yn ein herio, ein pryfocio, a'n hysgwyd. Mae'n hala ni i wherthin ac i dagu. Ac os nad yw wastad yn ddifrifol, y mae ynte, fel OS, yn fardd o ddifri'.

"Pwy sy'n mynd â hi, felly?

"Ma' Manon Rhys am i'r goron fynd i OS, gyda Non, Fersiwn Arall a Mab ar ei sodle.

"Ma' Cen Williams am iddi fynd i Saer nef, gyda'r Priddyn Coch ac OS ar ei sodle.

"Ma' Ceri Wyn Jones am iddi fynd i Saer nef ac OS, ond o drwch y blewyn teneua' yn hanes blew tene eriôd, Saer nef sy' ar y bla'n, OS yn ail, a'r Priddyn Coch a Fersiwn Arall ar eu sodle nhw 'fyd.

"Am gerddi sy'n ein difyrru, ein hanesmwytho a'n cyffroi, felly, ma'r Goron leni yn mynd i Saer nef, ac ma'r tri ohonon ni yn ei longyfarch yn fawr."

Enillydd profiadol

Daw Guto'n wreiddiol o Drefor. Mae'n byw ym Mhwllheli gyda'i wraig, Lisa, a'r plant, Casi a Nedw.

Bu'n cystadlu'n frwd mewn eisteddfodau bach a mawr ers blynyddoedd. Enillodd Goron Eisteddfod yr Urdd yn 2013, Coron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2014, a Gwobr Goffa Daniel Owen yn 2016. Ysgrifennodd y geiriau ar gyfer A Oes Heddwch, cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol 2017.

Graddiodd yn y Gymraeg o Brifysgol Bangor. Mae'n gweithio i Gomisiynydd y Gymraeg. Ef yw trysorydd Eisteddfod Gadeiriol y Ffôr, ac mae'n mwynhau rhedeg, mynd am dro, a charafanio.