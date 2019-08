Image copyright CBD Cymru Image caption Y bathodyn diweddaraf, sy'n rhan o "frand Cymreig, modern", medd CBD Cymru

Mae bathodyn newydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi denu beirniadaeth ar ôl i'r geiriau 'Gorau Chwarae Cyd Chwarae' gael eu tynnu oddi arno.

Bydd y geiriau Cymraeg bellach yn ymddangos ar gefn y crys, yn hytrach na fel rhan o'r arfbais.

Mae disgwyl i'r bathodyn newydd ymddangos ar y crysau ym mis Tachwedd pan fydd y gymdeithas yn lansio cit newydd i'r timau cenedlaethol.

Mewn ymateb ar y gwefannau cymdeithasol, mae rhai cefnogwyr yn canmol y ddelwedd newydd, ond yn mynnu y dylai'r geiriau Cymraeg fod yn rhan ohono o hyd.

Ar Twitter, dywedodd y colofnydd pêl-droed a'r blogiwr, Phil Stead ei fod yn ceisio peidio ymateb yn fyrbwyll "...ond mae'n siom colli'r Gorau Chwarae Cyd Chwarae o'r bathodyn".

Image copyright @FAWales Image caption Llinell amser o fathodynnau tîm pêl-droed Cymru ar hyd y blynyddoedd

Ar Facebook, fe ofynnodd Raynor Lewis: "Pam ydan ni wedi colli'r motto? Penderfyniad ofnadwy. A pam ydan ni wedi newid ein bathodyn eto p'run bynnag?"

Dywedodd Mark Davies ei fod yn "newid dychrynllyd". "Roedd yr 11 cennin Pedr ar yr [hen] fathodyn yn dangos undod a rŵan maen nhw wedi mynd," meddai.

"Logo wedi'i symleiddio ar gyfer brandio ar y gwefannau cymdeithasol."

Yn siarad o'r Eisteddfod Genedlaethol, dywedodd Owain Young, perchennog stondin ddillad Shwl Di Mwl: "Sai'n gallu gweud bo' fi'n lico fel lot. Ro'n i'n lico'r hen hen un, ac wedyn daethon nhw â'r un newydd [yn 2010] - o'n i ddim yn lico hwnna ar y pryd, ond fi'n lico fe nawr.

"A nawr sai'n lico hwn - felly falle mewn 10 mlynedd byddai'n lico hwn, ond sai'n meddwl 'ny!

"Mae dyn yn lico dangos y bathodyn pan mae'n cerdded ambyti'r lle, yn dweud 'Gorau Chwarae Cyd Chwarae' - mae'n galondid, ond dyw e ddim rhagor."

Ond mae rhai yn hoffi'r dyluniad newydd.

Dywedodd Owain Bright: "Yr ail newid mewn saith mlynedd, mae'n ymddangos yn hollol ddibwrpas. Wedi dweud hynny, dwi'n eitha hoff ohono."

Tra bod Gwyn Williams yn credu bod gan eu cyfoedion yn y byd rygbi rhywbeth i'w ddysgu: "WRU cymerwch sylw. Arwydd Cymreig go iawn. Diolch."

Image copyright CBD Cymru Image caption Bydd 'Gorau Chwarae Cyd Chwarae' a chennin Pedr yn cael eu pwytho o dan goler y crys cenedlaethol

Dywedodd llefarydd ar ran CBD Cymru: "Gyda chyfrifoldebau yn amrywio o'r timau cenedlaethol i'r gêm ddomestig, llywodraethant i ddatblygiad pêl-droed - mae pob un rhan yn bwysig.

"Dyma pam fod brand wedi cael ei ddatblygu sy'n adlewyrchu a dathlu hyn, gan ddarparu system unedig i'w ddefnyddio ledled CBDC sydd hefyd yn rhoi hunaniaeth i bob un adran - un brand Cymreig, modern.

"Yn y broses o ailddatblygu ein bathodyn, mae rhai elfennau pwysig wedi cael eu helaethu mewn mannau eraill.

"Bydd arwyddair y timau cenedlaethol, 'Gorau Chwarae Cyd Chwarae' nawr yn cael ei bwytho o dan goler y crys cenedlaethol.

"Yno bydd y cennin pedr hefyd, gan ategu at y neges - mewn undod mae nerth."