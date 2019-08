Gareth Evans-Jones yn cipio'r Fedal Ddrama

Gareth Evans-Jones, o Draeth Bychan ger Marian-glas, Ynys Môn, sydd wedi cipio Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni.

Mae'r Fedal Ddrama yn cael ei chyflwyno am ddrama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran hyd.

Y ddrama sy'n dangos yr addewid mwyaf ac sydd â photensial i'w datblygu ymhellach o gael gweithio gyda chwmni proffesiynol sy'n cael ei gwobrwyo.

Mae Gareth yn derbyn Y Fedal Ddrama, sydd er cof am Urien Wiliam ac yn rhoddedig gan ei briod, Eiryth a'r plant, Hywel, Sioned a Steffan.

Y beirniaid eleni oedd Gethin Evans, Branwen Cennard a Bethan Marlow, ac wrth gychwyn traddodi'r feirniadaeth o'r llwyfan, roedd gan Bethan Marlow air o gyngor i unrhyw un sy'n ystyried cystadlu yn y dyfodol.

Ceisiadau 'calonogol'

Dywedodd: "Mae digon o bobol yn medru dweud 'mae gen i syniad am ddrama dda' neu 'un diwrnod dwi am sgwennu clamp o stori' ond ychydig iawn ohonon ni sy'n mynd ati i roi pensil at bapur.

"Daeth 11 o sgriptiau i law eleni ac mae'r ffaith bod cynifer wedi ymgeisio am y Fedal Ddrama yn galonogol iawn.

"Ond yn anffodus, cyffredin oedd y safon, gyda nifer o'r cystadleuwyr yn dangos diffyg dealltwriaeth sylfaenol o ddatblygu stori a chreu cymeriadau diddorol a chrwn."

Ar ôl trafod y ceisiadau eraill yn y gystadleuaeth, dywedodd mai un ddrama gyrhaeddodd y dosbarth cyntaf eleni, sef Adar Papur gan Gwylan.

Image caption Bethan Marlow fu'n traddodi'r feirniadaeth

'Mynnu sylw o'r dechrau i'r diwedd'

"Heb amheuaeth mae gan Gwylan ymwybyddiaeth o ofynion drama ac o anghenion y cyfrwng," meddai.

"Mae'r ddrama'n agor yn hynod effeithiol gan hawlio sylw o'r cychwyn un a hynny drwy ddibynnu ar y gweledol yn hytrach na'r gair.

"Mae yma hiwmor a chlyfrwch dweud ac mae adeiladwaith y stori'n grefftus ac yn mynnu sylw o'r dechrau hyd y diwedd.

"Yn ddi-os mae yma sylfaen gadarn i ddatblygu arni ac felly mae'r tri ohonom yn gytûn bod Gwylan yn haeddu'r fedal."

Image caption Mae'r Fedal Ddrama yn cael ei chyflwyno am ddrama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran hyd

Dyma'r tro cyntaf i Gareth Evans-Jones ennill un o brif wobrau'r Eisteddfod Genedlaethol, ond mae'n prysur wneud enw i'w hun ym mynd y ddrama a llenyddiaeth ar draws Cymru.

Mae ei lwyddiannau'n cynnwys Medal Ddrama'r Eisteddfod Ryng-golegol 2012, Medal 'Y Ddrama Orau yn yr iaith Gymraeg' gan Gymdeithas Ddrama Cymru yn 2010 a 2012, Coron Eisteddfod Môn Paradwys a'r Fro 2016, a Medal Ryddiaith Eisteddfod Môn Gŵyl y Ffermwyr Ifanc 2019.

Y llynedd, cyhoeddodd ei nofel gyntaf, Eira Llwyd, ac mae wrthi'n cwblhau ei ail nofel.

Graddiodd â gradd dosbarth cyntaf mewn Cymraeg ac Astudiaethau Crefyddol o Brifysgol Bangor yn 2012, ac wedi hynny dilynodd gwrs MA Ysgrifennu Creadigol ym Mangor dan gyfarwyddyd Angharad Price.

Aeth yn ei flaen i gwblhau doethuriaeth am mae bellach yn ddarlithydd Athroniaeth a Chrefydd yn Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor.

Yn ystod ei arddegau bu'n aelod o griw Brain, Cwmni'r Frân, ac roedd ymysg y criw cyntaf i ddilyn cynllun 'O Sgript i Lwyfan' y Frân Wen, a thros y blynyddoedd, mae wedi sgriptio dramâu ac ymgomiau ar gyfer Theatr Fach Llangefni.

Bu hefyd yn un o Awduron wrth eu Gwaith, Gŵyl y Gelli yn ystod y cyfnod 2018-2019.