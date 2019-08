Image copyright Huw Evans picture agency Image caption Chwaraewyr Casnewydd yn atal ymosodiad cynnar gan Cambridge United

Mae Casnewydd wedi cael ail gêm gyfartal yn olynol yn Adran Dau ar ddechrau'r tymor newydd.

Cafodd Padraig Amond a Danny McNamara gyfleoedd yn gynnar yn y gêm i roi'r Alltudion ar y blaen.

Daeth Joss Labadie'n agos at sgorio ar ddau achlysur - gyda pheniad yn y lle cyntaf ac yna ergyd a gafodd ei hanelu ochor anghywir y postyn.

Cafodd ymdrech arall gan Robbie Willmott ei atal gan Dimitar Mitov yn y gôl i'r tîm cartref.

Rheolwr Mike Flynn

2-2 wsos dwytha, gartref yn erbyn 10 dyn Mansfield ar ôl bod dwy gôl ar y blaen

Newport County defender Dan Leadbitter will face a late fitness check after he missed last week's draw with Mansfield.

Joss Labadie will captain Newport once again as they chase a seventh successive win against the Us.

Cambridge United will be without midfielder Liam O'Neil after he was shown a straight red card in their opening-day draw against Bradford.

Gary Deegan will also miss Saturday's match through illness while Louis John and Harvey Knibbs remain sidelined.