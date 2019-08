Image copyright Getty Images Image caption Mae'r dathliadau wedi'u lleoli o flaen Neuadd y Ddinas yng Nghaerdydd

Mae Atomic Kitten, Texas a Liberty X ymysg yr artistiaid fydd yn perfformio wrth i 50,000 o bobl heidio i Gaerdydd ar gyfer dathliadau Pride Cymru dros y penwythnos.

Eleni yw'r 20fed tro i'r ŵyl gael ei chynnal yn y ddinas, a bydd y dathliadau'n dechrau ddydd Gwener.

Fe fydd ymweliadau gan y gantores Samantha Mumba a'r dylunydd ffasiwn Gok Wan hefyd ymysg y prif atyniadau.

Parêd milltir o hyd trwy ganol y ddinas ddydd Sadwrn fydd prif ddigwyddiad yr ŵyl, sy'n "dathlu amrywiaeth o fewn ein cymunedau".

Bydd y digwyddiad, sydd wedi'i leoli o flaen Neuadd y Ddinas, yn cynnwys pedwar llwyfan, bwyd stryd, marchnad a sioe gŵn.

'Mae angen Pride'

Dywedodd cadeirydd Pride Cymru, Gian Molinu: "Dros y misoedd diwethaf mae pobl wedi gofyn i mi sawl gwaith 'Ydyn ni'n dal angen Pride?'

"Fy ateb pob tro ydy 'oes' ac mae unrhyw un sy'n gofyn y cwestiwn hwnnw angen agor eu llygaid ac edrych o'u hamgylch.

"Tra bod pobl mas 'na sy'n teimlo ei bod yn iawn i ymosod ar rywun oherwydd eu rhywioldeb neu hunaniaeth, tra bod nifer o wledydd ble mae'r gosb eithaf yn bodoli am fod yn LHDT+ , tra bod llefydd ble mae priodi'r person rydych chi'n ei garu yn anghyfreithlon am eich bod o'r un rhyw, mae angen Pride."

Image copyright Getty Images Image caption Parêd trwy ganol Caerdydd ddydd Sadwrn fydd prif ddigwyddiad yr ŵyl

Mae pobl sy'n mynychu'r digwyddiad wedi cael eu rhybuddio y gallan nhw wynebu oedi wrth deithio i'r brifddinas, yn enwedig ddydd Sul am fod rhai llinellau rheilffyrdd ar gau oherwydd gwaith peirianneg.

Ni fydd unrhyw drenau rhwng Caerdydd a Chas-gwent na Chaerdydd a Glyn Ebwy nes 14:00, gyda gwasanaeth bws yn rhedeg yn lle'r trenau.

Bysiau fydd hefyd yn rhedeg yn lle trenau rhwng gorsaf Stryd y Frenhines yng Nghaerdydd a Phontypridd nes 12:30.

Bydd y ffyrdd ar gau yn ardal Neuadd y Ddinas trwy gydol y penwythnos, ond ar gyfer y parêd ddydd Sadwrn bydd y mwyafrif o ffyrdd ynghanol y ddinas ar gau.