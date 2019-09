Image caption Mae ralïau yng Nghymru fel arfer yn cael eu cynnal ar draciau preifat

Bydd y rali gyntaf o'i math yng Nghymru yn cael ei chynnal yng Ngheredigion dros y penwythnos.

Mae Rali Bae Ceredigion yn defnyddio 43 milltir o ffyrdd cyhoeddus, sy'n cael eu cau i'r cyhoedd ddydd Sul.

Fe ddaw y digwyddiad yn dilyn newidiadau i'r Ddeddf Trafnidiaeth ym mis Ebrill 2018.

Yn ôl y trefnwyr bydd y digwyddiad yn "trawsnewid" y diwydiant ralïo yng Nghymru.

Image caption Bydd y rali'n cael ei chynnal ar 43 milltir o ffyrdd cyhoeddus

Dywedodd Phil Pugh, cadeirydd Rali Bae Ceredigion, bod rali o'r fath wedi bod yn "freuddwyd bell" ychydig flynyddoedd yn ôl.

"Roedd pump ohonon ni'n eistedd rownd y bwrdd yn trio cynllunio, ac mae wedi bod yn lot o waith," meddai.

"Mae Rali GB yn cael ei gynnal yng ngogledd Cymru, mae hwnnw wedi digwydd ers dros 20 mlynedd.

"Mae'r rali yma yn mynd i drawsnewid y diwydiant, yn enwedig yma yn y canolbarth.

"'Da ni'n trio denu pobl newydd i ddigwyddiad hollol newydd."

Image caption Dywedodd Phil Pugh bod rali o'r fath yn "freuddwyd bell" ychydig flynyddoedd yn ôl

Bydd gyrwyr yn cwblhau pedwar cymal, fydd yn cael eu rhedeg ddwywaith.

Mae'r llwybrau yn mynd o Aberystwyth i Bontgoch, Pendam ac Ystumtuen.

Cyn mis Ebrill y llynedd byddai'n rhaid i drefnwyr ralïau sicrhau Deddf Seneddol i gael cau ffyrdd.

Erbyn hyn, mae gan y Gymdeithas Chwaraeon Modur - y corff sy'n gyfrifol am lywodraethu chwaraeon modur ym Mhrydain - yr hawl i roi trwydded i'r rheiny sydd am gau ffyrdd i gynnal rali.

Image caption Dywedodd Osian Pryce y bydd y rali'n ras wahanol i'r arfer

Yn un o'r 120 sy'n cystadlu, mae Osian Pryce o Fachynlleth yn edrych ymlaen at yr "her newydd".

"Mae'r meddwl yn gorfod newid i'r her a pharatoi am ras wahanol," meddai.

"Mae 'na heriau a rhwystrau gwahanol. Does dim byd tebyg iddo.

"Mae'n mynd i fod yn her i'r rheiny sy'n rasio am y tro cyntaf, gan gynnwys fi. Mae'r route yn edrych yn un anodd.

"Dwi wedi cyrraedd y rali, dwi'n dechrau. Dwi'n gobeithio cyrraedd y diwedd hefyd."

Image caption Dywedodd Dafydd Edwards bod "peth wmbreth o bobl yn mynd i droi lan yn Aberystwyth"

Dywedodd yr aelod cabinet dros briffyrdd a gwasanaethau amgylcheddol yng Ngheredigion, y Cynghorydd Dafydd Edwards: "Rydym ni wedi gorfod mynd ati i newid polisïau'r cyngor fel bod y math yma o ralïau yn gallu cael eu cynnal yng Ngheredigion.

"Mae pobl yn yr ardal â chryn ddiddordeb mewn ralïo, ac mae'n beth positif i'r ardal yma gael croesawu'r digwyddiad.

"Mae 120 o geir yn cymryd rhan ac mae hynny'n golygu 240 o gystadleuwyr.

"Mae pob un yn dod â'u criw a'u cefnogwyr, felly mae peth wmbreth o bobl yn mynd i droi lan yn Aberystwyth dros y penwythnos, ac mae hynny ond yn beth da i'r ardal."