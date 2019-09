Cwis seryddiaeth gan enillydd Who Wants to Be a Millionaire?

Pa mor agos at y £1m fyddech chi'n ei gyrraedd ar y cwis Who Wants to Be a Millionaire?

Mae Davyth Fear, o Lanrug, ger Caernarfon, wedi bod yn y newyddion wedi iddo ennill £500,000 ar y rhaglen deledu boblogaidd.

Felly pwy well na'r cyn-athro daearyddiaeth i osod cwestiynau Cwis Cymru Fyw yr wythnos yma?

Roedd y cwis teledu yn profi ei wybodaeth gyffredinol ond mae Davyth, sy'n aelod o Gymdeithas Seryddol Gwynedd, wedi paratoi cwis am un o'i hoff bynciau - seryddiaeth a mathemateg gyda chyswllt Cymreig.

Barod amdani? Golau stiwdio i lawr plîs, cynyddwch y tensiwn a ciw cerddoriaeth... "dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dyyyy..."

