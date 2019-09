Image copyright Google Image caption Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth gan yrwyr fu'n teithio ar hyd yr A465

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth yn dilyn marwolaeth dyn 50 oed o ardal Cwmbrân,

Cafodd corff y dyn ei ddarganfod gan aelod o'r cyhoedd am tua 12:00 ddydd Sul, wrth iddyn nhw fynd am dro yng Ngwarchodfa Natur Taf Fechan ger Merthyr Tudful.

Mae plismyn sy'n ymchwilio i amgylchiadau'r farwolaeth yn apelio ar yrwyr fu'n teithio ar hyd yr A465, Ffordd Blaenau'r Cymoedd rhwng Cefn Coed a Dowlais rhwng hanner nos a 02:00 fore Sul.

Mae'r heddlu'n annog gyrwyr i gymryd golwg ar unrhyw luniau dashcam i weld a oes delweddu o ddyn yn cerdded ar hyd y ffordd i gyfeiriad Dowlais.

Mae dyn 37 oed o Ferthyr Tudful yn y ddalfa yn cynorthwyo'r heddlu gyda'u hymholiadau.

Ar hyn o bryd mae'r farwolaeth yn cael ei thrin fel un heb esboniad, ac mae swyddogion yn disgwyl canlyniadau archwiliad post mortem er mwyn cael gwybod achos y farwolaeth.

Mae teulu'r dyn wedi cael gwybod am ei farwolaeth ac maen nhw'n derbyn cefnogaeth.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth allai fod o gymorth i'r ymchwiliad ffonio Heddlu De Cymru ar 101, neu Taclo'r Tacle ar 0800 555111.