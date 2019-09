Image copyright Getty Images Image caption Fe enillodd Jane Dodds isetholiad Brycheiniog a Sir Faesyfed fis diwethaf

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig yn dweud mai ei phlaid yw'r unig un sy'n "brwydro" i gadw Cymru a'r DU yn yr Undeb Ewropeaidd.

Bydd Jane Dodds yn dweud wrth gynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol yn Bournemouth ei bod yn "falch o fod yn Brydeinig ac yn Ewropeaidd".

Ond dywedodd AS newydd Brycheiniog a Sir Faesyfed bod "strwythurau" y DU angen newid er mwyn gwneud Cymru yn rhan o "deulu cyfartal o genhedloedd".

Mae arweinydd y blaid trwy'r DU, Jo Swinson yn dweud ei bod yn gobeithio perswadio aelodau i gefnogi polisi i ddiddymu Brexit heb refferendwm arall.

Dywedodd Ms Swinson y dylai neges gwrth-Brexit y blaid fod yn "gwbl glir" mewn ymgyrch etholiad cyffredinol.

Mae Jo Swinson eisiau perswadio aelodau i gefnogi polisi i ddiddymu Brexit heb refferendwm arall

Hyd yma, polisi'r blaid ar Brexit yw ymgyrchu am refferendwm arall, ac ymgyrchu dros aros yn yr UE yn y bleidlais honno.

Ond pe bai aelodau'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cefnogi cynnig eu harweinydd ddydd Sul, byddai diddymu Erthygl 50 yn rhan o faniffesto'r blaid ar gyfer yr etholiad nesaf.

Mae BBC Cymru'n deall bod Ms Dodds yn cefnogi cynnig Ms Swinson.

Pan fydd yr AS o Gymru'n annerch y gynhadledd yn ddiweddarach bydd hi'n dweud mai'r Democratiaid Rhyddfrydol yw unig blaid all "drwsio ein gwleidyddiaeth unwaith ac am byth".

Fe fydd hi hefyd yn galw am fwy o ddatganoli, gan ddweud fod y blaid eisiau "sicrhau bod pob rhan o'r undeb â llais, wedi'i gefnogi gan ddatganoli ystyrlon".