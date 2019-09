Image copyright EPA Image caption Y Farwnes Hale: Roedd y penderfyniad yn 'rhwystro'r Senedd rhag gwneud ei dyletswyddau'

Mae'r Goruchaf Lys wedi penderfynu fod penderfyniad llywodraeth y DU i gau'r Senedd yn anghyfreithlon.

Roedd yr 11 barnwr yn unfrydol nad ydy'r gwaharddiad yn ddilys.

Dywedodd y Farwnes Hale, llywydd y llys, fod y penderfyniad y llywodraeth wedi atal y Senedd rhag gwneud ei dyletswyddau yn iawn.

Mae llefarydd Tŷ'r Cyffredin, John Bercow, wedi cyhoeddi y bydd y Senedd yn ailymgynnull ddydd Mercher am 11:30.

Roedd Llywodraeth Cymru wedi cefnogi'r her gyfreithiol yn erbyn y penderfyniad y prif weinidog Boris Johnson i gau'r Senedd, gan gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i'r Goruchaf Lys.

Image caption Dywed Mark Drakeford y byddai prif weinidog gyda unrhyw urddas yn ymddiswyddo

Galw am ymddiswyddiad

Dywedodd Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, fod y penderfyniad ddydd Mawrth yn fuddugoliaeth i reolaeth y gyfraith.

"Fe wnaeth y prif weinidog geisio camddefnyddio'r cyfansoddiad.

"Mae penderfyniad y Goruchaf Lys yn fuddugoliaeth enfawr i reolaeth y gyfraith. Ni chafodd y Senedd ei atal (yn gyfreithlon) ac felly mae angen iddo ddal y llywodraeth yma i gyfrif.

"Byddai unrhyw brif weinidog cyffredin - fel mater o urddas - wedi ymddiswyddo ar ôl penderfyniad unfrydol o'r fath gan lys uchaf y wlad."

Dywedodd Liz Saville Roberts, arweinydd seneddol Plaid Cymru, y dylai Boris Johnson ymddiswyddo.

"Mae'r prif weinidog wedi dangos nad yw ddim mwy na rheolwr unbenaethol, yn ceisio atal democratiaeth er mwyn osgoi unrhyw graffu.

"Does yna ddim cwestiwn, y dylai'r prif weinidog ymddiswyddo ar unwaith."

Ond mae AS Ceidwadol Mynwy, David Davies, wedi amddiffyn arweinydd y Ceidwadwyr gan ddweud ei bod yn sefyll y tu cefn i Mr Johnson "sy'n gwneud popeth posib i ddelifro ar ganlyniad clir y refferendwm a hynny yn wyneb her sefydliad grymus sydd am aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd".