Image caption Y gohebydd seneddol Elliw Gwawr yn cyflwyno digwyddiadau'r dydd o San Steffan ar ddechrau bwletin estynedig 12 munud o hyd am 18:00 nos Fawrth

Mae Llywydd y Cynulliad wedi beirniadu absenoldeb prif raglen newyddion arferol S4C nos Fawrth, wrth i'r sianel ddarlledu rownd derfynol y gystadleuaeth i ddewis cynrychiolydd Cymru yn Junior Eurovision.

Mewn neges ar Twitter, fe fynegodd Elin Jones anfodlonrwydd gyda'r penderfyniad yn sgil dyfarniad ysgytwol y Goruchaf Lys ddydd Mawrth bod Boris Johnson wedi torri'r gyfraith trwy atal y Senedd.

Ysgrifennodd Ms Jones: "Heno o bob noson! Dyw hyn DDIM yn dderbyniol."

Mewn ymateb i sawl cwyn tebyg ar-lein, dywedodd S4C eu bod wedi trefnu bwletin estynedig am 18:00 i adlewyrchu digwyddiadau'r diwrnod a bod yna drafodaeth hefyd ar raglen Y Byd Yn Ei Le am 21:30.

Mynd heibio i neges Twitter rhif @ElinCeredigion Newydd weld yr esboniad yma, a dyw hyn chwaith DDIM digon da.

Nid yw’n dderbyniol i beidio darlledu Newyddion ar unrhyw noson. A chi wedi cael eich dal allan ar hynny ar ddiwrnod mor eithriadol â heddiw. Embaras i chi @s4c — Elin Jones (@ElinCeredigion) 24 Medi 2019

Roedd darllediad byw Chwilio am Seren o Venue Cymru, Llandudno eisoes wedi ei drefnu, medd y sianel.

Ond mewn ymateb i'r eglurhad, dywedodd Ms Jones: "Newydd weld yr esboniad yma, a dyw hyn chwaith DDIM digon da.

"Nid yw'n dderbyniol i beidio darlledu Newyddion ar unrhyw noson. A chi wedi cael eich dal allan ar hynny ar ddiwrnod mor eithriadol â heddiw. Embaras i chi @s4c."

Image copyright S4C Image caption Erin Mai o Lanrwst fydd yn cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Junior Eurovision yng Ngwlad Pŵyl ym mis Tachwedd

Dywedodd y colofnydd Cris Dafis: "Gymaint ag ydw i'n mwynhau Chwilio am Seren, dyw hynny ddim yn rheswm i ganslo prif raglen newyddion y gynulleidfa Gymraeg (ar unhryw adeg, heb sôn am ddiwrnod o arwyddocâd hanesyddol).

"Mae wedi bod yn wybyddus ers dydd Llun o leia' y byddai cyhoeddiad yr Uchel Lys yn dod am 10:30 ddydd Mawrth. Penderfyniad golygyddol ofnadwy gan rywun - @BBCCymruWales neu @S4C."

Mynd heibio i neges Twitter rhif @S4C Rydym yn darlledu rownd derfynol y gystadleuaeth chwilio am Seren yn fyw, ond oherwydd digwyddiadau heddiw roedd bwletin estynedig am 6 ac fe fydd yna drafodaeth ar rhaglen Y Byd yn ei Le heno am 21:30. — S4C 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@S4C) 24 Medi 2019

Ysgrifennodd Elin Young bod peidio darlledu rhaglen newyddion yn syth wedi Chwilio am Seren "yn benderfyniad hollol drychinebus" ac mae "rhaglen am David Cameron" oedd Y Byd Yn Ei Le "nid trafodaeth ar yr hyn sydd wedi digwydd heddi yw cynnwys y rhaglen hon".

Ychwanegodd: "Ma'r hyn sydd wedi digwydd heddi yn hanesyddol ac yn bwysig. Gellir dwi'n perffeth sicr fod wedi ail amserlenni.

Awgrymodd Ceris Gruffudd: "Gallech fod wedi darlledu @Newyddion9 am 9:30 Siomedig @S4C. Ddim digon da."

Mae S4C wedi cael cais am sylw.

Dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru mai "mater i S4C ydy unrhyw benderfyniadau ynglŷn ag amserlennu".