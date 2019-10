Mae aelod o'r corff wnaeth argymell ceryddu Leanne Wood am dorri cod ymddygiad y Cynulliad wedi dweud fod Plaid Cymru yn anghywir am wrthwynebu penderfyniad i'w cheryddu.

Fe wnaeth cyn arweinydd Plaid Cymru dorri'r cod ymddygiad wrth ddefnyddio gair rheg i feirniadu blogiwr.

Fe gyhoeddodd Leanne Wood y neges ar Twitter mewn ymateb i feirniadaeth gan Royston Jones, sy'n blogio dan yr enw Jac o' the North, ynglŷn â'r AC Delyth Jewell.

Bydd Plaid Cymru yn penderfynu ddydd Mawrth os yr ydyn nhw am bleidleisio yn erbyn cynnig gan y pwyllgor safonau i geryddu Ms Wood ai peidio.

Yn dilyn ymchwiliad Syr Roderick Evans fe gytunodd y pwyllgor safonau'n unfrydol gyda'i gasgliadau fod y trydar yn groes i'r cod safonau, gan argymell ceryddu Ms Wood - penderfyniad fydd angen cydsyniad y Cynulliad.

Dywedodd AC Plaid Brexit, David Rowlands, na ddylai pleidiau gytuno ar sancsiynau dim ond pan maen nhw yn eu siwtio nhw.

Mae Plaid Cymru wedi dweud eu bod nhw'n cefnogi Leanne Wood ar ôl i lefarydd ddweud byddai'r blaid yn "gwrthwynebu'r cerydd."

Dywedodd Leanne Wood nad oedd hi'n difaru cyhoeddi'r neges ar Twitter gan ddweud ei bod hi'n ymateb i sylwadau gan "fwli châs".

Bydd ACau yn pleidleisio ddydd Mercher unai i gefnogi argymhellion y pwyllgor safonau traws pleidiol i roi cerydd swyddogol i Ms Wood.

Nid yw hi'n glir eto os bydd Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn y symudiad neu ymatal rhag pleidleisio. Bydd penderfyniad yn cael ei wneud mewn cyfarfod ddydd Mawrth.