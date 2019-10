Iwan 'Iwcs' Roberts: Bywyd yn mynd yn ei flaen

Image caption Yr actor a'r canwr Iwan Roberts

Bu'r actor, y canwr a'r nofelydd Iwan 'Iwcs' Roberts yn sgwrsio gyda Beti George ar Beti a'i Phobol ar Radio Cymru am ei waith a'i fywyd, gan gynnwys ei gyfnod fel rhan o'r ddeuawd boblogaidd Iwcs a Doyle, a cholli ei frawd mewn traseidi ar rig olew Alpha Piper.

Iwcs a Doyle

Ar ddiwedd y 1990au 'oedd Iwcs a Doyle yn boblogaidd. Mi wnaethon ni gannoedd o gigs a wnes i fwynhau o, ond 'oedd o'n reit galed erbyn y diwedd a doedd John (Doyle) ddim isho cario mlaen.

O'n i'n ffilmio Pengelli ar y pryd hefyd a doedd y ddau fyd ddim yn siwtio'i gilydd.

Mae gen i barch mawr mawr at dalent John. Fues i'n lwcus iawn - mi weithiodd Iwcs a Doyle yn dda. 'Oedd John yn chwaraewr mor dalentog, oedd o'n gallu cynnal fo a fi.

Ar y brig

Ein albwm Edrychiad Cyntaf yw un o'r albwms Cymraeg sy' wedi gwerthu mwya' erioed. Roedd ar frig y siartiau am flwyddyn.

Ac mae'n braf clywed pobl ifanc yn canu'r caneuon rŵan. 'Dydy caneuon da byth yn marw.

Dw i'n licio'r broses o greu ac mae'n rhoi boddhad mawr i mi.

Mae'n anhygoel beth ddigwyddodd a faint o flerwch oedd o. Mae'n dal i frifo.

Hanes trist tu ôl i'r gân

Mae 'na hanes trist tu ôl i'r gân Edrychiad Cyntaf (fe gollodd Iwan ei frawd Adrian yn y drychineb ar rig olew Piper Alpha ym Môr y Gogledd yn 1988).

'Dydan ni ddim wedi anghofio. Mae bywyd yn mynd yn ei flaen rhywsut, mae bywyd yn gallu bod yn greulon iawn ond mae natur yn gallu bod yn ffeind iawn hefyd.

Roedd Adrian yn gweithio fel weldar i gwmni ym Mhorthmadog. Roedd o yng Nghaerdydd tri diwrnod cyn y drychineb a doedd o ddim isho mynd i'r rig. Roedd o wedi cychwyn teulu ifanc ac 'oedd ganddo fab, Sionyn, sy' erbyn hyn yn 33.

Roedd o'n un o'r rigs offshore mwya' ac yn cael ei fwydo gan dair rig arall. Pan aeth hi ar dân, roedd rhaid gwneud be' maen nhw'n ei alw'n 'contact the beach'. Aberdeen oedd y lle agosa', roedd hwnna 160 o filltiroedd i ffwrdd.

Ac fe wnaethon nhw gysylltu â Chicago a gofyn iddynt gau y feed gas line- ond wrth gwrs d'on nhw ddim isho cau hi lawr achos roedd yn costio pres. Os fyddai nhw wedi cau'r peipiau i lawr, gallai'r peth ddim fod wedi digwydd.

Ond mi chwythodd y rig.

Esgeulustod oedd yn gyfrifol. 'Oedd hi'n hen rig ac 'oedden nhw wedi ategu cymaint o beirianwaith ati hi - mae'n anhygoel beth ddigwyddodd a faint o flerwch oedd o.

Mae'n dal i frifo.

Image caption Iwan yn actio: Bu Iwan yn chwarae rhan y cymeriad Kevin Powell yn Pobol y Cwm

Colli fy nhad yn ifanc

Colli fy mrawd wnaeth effeithio ar Dad. Mae menywod yn gryfach na dynion. Mi effeithiodd ar fy nhad yn bendant ac mi farwodd yn ddyn ifanc yn 57 oed.

Dyna pam dw i wedi ysgrifennu caneuon, barddoniaeth ydy caneuon i mi.

Mae'n effeithio lot mwy na cholled un plentyn.

'Oedd colli Dad yn colli ffrind. 'Oeddan ni'n agos iawn erioed fel teulu - ac 'oedd ganddo ffraethineb y chwarel ac hiwmor gwych. 'Oedd o'n dipyn o gesyn ac yn dweud be' oedd o'n feddwl.

Efo'r sgwennu dw i'n gwneud, dw i'n clywed ei lais yn aml iawn ac mae'n helpu fi lot.

Magwraeth draddodiadol Gymreig

Dw i'n meddwl am Mam yn hyn i gyd - mae'r dylanwadau maen nhw'n gael arno chi yn para am byth.

'Oedd saith ohono ni'n byw yn y tŷ yn Rhosfynydd ac 'oedd cerddoriaeth drwy'r amser. O'n i'n un o bump o blant ac 'oedd hi'n fagwraeth draddodiadol Gymreig - capel ac Eisteddfod.

Byw yn y wlad a chael mynd lle bynnag ti isho. Y rhyddid a sŵn yr afon, o'n i'n byw a bod wrth yr afon.

Paentio efo geiriau

'Oedd fy nhad a mam yn ddarllenwyr mawr ac yn hoffi barddoniaeth ac 'oedd Dad yn dweud wrtha'i yn aml i ddarllen cerddi iddo. Roedd yna ddarllen a llyfrau a cherddoriaeth drwy'r amser, ac mae'n rhaid fod hynny'n creu argraff ar rhywun.

Dw i'n licio odlau a sŵn geiriau. Dyna pam dw i wedi ysgrifennu caneuon, barddoniaeth ydy caneuon i mi. Paentio efo geiriau 'di o.

Hefyd o ddiddordeb